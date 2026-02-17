ΗΠΑ: Ο στρατός δήλωσε ότι σκότωσε 11 άτομα σε επιθέσεις εναντίον σκαφών που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά

Ο στρατός των ΗΠΑ επιτέθηκε σε τρία σκάφη που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά στον ανατολικό Ειρηνικό και την Καραϊβική τη Δευτέρα το βράδυ, σκοτώνοντας και τους 11 επιβαίνοντες, ανακοίνωσε την Τρίτη η Αμερικανική Διοίκηση Νότου.

«Οι πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών επιβεβαίωσαν ότι τα σκάφη διέσχιζαν γνωστές διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών και συμμετείχαν σε δραστηριότητες διακίνησης ναρκωτικών», ανέφερε η Διοίκηση Νότου σε δήλωσή της.

«Έντεκα άνδρες ναρκοτρομοκράτες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια αυτών των ενεργειών, 4 στο πρώτο σκάφος στον ανατολικό Ειρηνικό, 4 στο δεύτερο σκάφος στον ανατολικό Ειρηνικό και 3 στο τρίτο σκάφος στην Καραϊβική. Κανένας στρατιωτικός των ΗΠΑ δεν τραυματίστηκε».

Αυξάνονται οι νεκροί στις επιχειρήσεις του στρατού των ΗΠΑ

Οι επιθέσεις αυξάνουν τον αριθμό των θυμάτων της αμερικανικής εκστρατείας, η οποία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο, σε τουλάχιστον 135 νεκρούς, ενώ αρκετοί επιζώντες των επιθέσεων θεωρούνται νεκροί. Η τελευταία αμερικανική επίθεση σε πλοίο που ήταν ύποπτο για διακίνηση ναρκωτικών πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στην Καραϊβική και σκότωσε τρία άτομα, σύμφωνα με το Southern Command.

Το περασμένο φθινόπωρο, η κυβέρνηση Τραμπ εξέδωσε μια απόρρητη νομική γνωμοδότηση που δικαιολογούσε τις θανατηφόρες επιθέσεις εναντίον μιας μυστικής λίστας τουλάχιστον δύο δωδεκάδων καρτέλ και υπόπτων για διακίνηση ναρκωτικών, ταξινομώντας τα ως εχθρικούς μαχητές, σύμφωνα με το CNN.

Ωστόσο, οι επιθέσεις έχουν τεθεί υπό εντατική εξέταση από νομικούς εμπειρογνώμονες και μέλη του Κογκρέσου από το Δημοκρατικό Κόμμα, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ισοδυναμούν με δολοφονία αμάχων, δεδομένου ότι οι ΗΠΑ δεν βρίσκονται σε κατάσταση πολέμου με τα καρτέλ ναρκωτικών, η οποία να έχει κηρυχθεί και εγκριθεί από το Κογκρέσο.

Σε τουλάχιστον μία περίπτωση τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο αμερικανικός στρατός σκότωσε σκόπιμα επιζώντες μετά από μια αρχική επίθεση σε ένα πλοίο που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά, η οποία δεν σκότωσε όλους τους επιβαίνοντες, προκαλώντας κατηγορίες ότι οι ΗΠΑ διέπραξαν έγκλημα πολέμου και πυροδοτώντας έρευνες από το Κογκρέσο.

Πριν ο αμερικανικός στρατός αρχίσει να ανατινάζει πλοία τον Σεπτέμβριο, η καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών ήταν αρμοδιότητα των αρχών επιβολής του νόμου και της Αμερικανικής Ακτοφυλακής, ενώ τα μέλη των καρτέλ και οι διακινητές ναρκωτικών αντιμετωπίζονταν ως εγκληματίες με δικαιώματα δίκαιης δίκης.

Με πληροφορίες από CNN