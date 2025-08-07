ΗΠΑ: Ο στρατός ανέβασε τη στάθμη ποταμού για να κάνει κανό ο Τζέι Ντι Βανς στα γενέθλιά του

Ένα ασυνήθιστο αίτημα της Μυστικής Υπηρεσίας οδήγησε στην αλλαγή της ροής υδάτων από λίμνη στο Οχάιο, προκειμένου να διευκολυνθεί ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, σε οικογενειακή εξόρμηση με κανό, σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Guardian.

Πρόκειται για μία παρέμβαση της Υπηρεσίας Μηχανικών του Αμερικανικού Στρατού (USACE), η οποία εγκρίθηκε ενόψει εξόδου του Βανς στον ποταμό Little Miami, στις αρχές Αυγούστου. Το σχετικό αίτημα υποβλήθηκε από τη Μυστική Υπηρεσία με σκοπό την «υποστήριξη ασφαλούς ναυσιπλοΐας» για τις ανάγκες ασφαλείας της αντιπροεδρικής φρουράς, όπως επιβεβαίωσε με επίσημη ανακοίνωση η USACE.

Η λίμνη Caesar Creek, από την οποία ξεκινά ο συγκεκριμένος παραπόταμος, παρουσίασε την 1η Αυγούστου αιφνίδια αύξηση της εκροής της και ταυτόχρονη πτώση της στάθμης της, αλλαγή που καταγράφεται και στα δημόσια δεδομένα της Υπηρεσίας Γεωλογικών Ερευνών των ΗΠΑ (USGS).

Φωτ: USGS - Guardian

Ο Βανς εθεάθη στην ευρύτερη περιοχή του νοτιοδυτικού Οχάιο στις 2 Αυγούστου, ημέρα των γενεθλίων του, με αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα να τον δείχνουν να κάνει κανό στον ποταμό. Πηγή με γνώση του θέματος, η οποία επικοινώνησε ανώνυμα με τη Guardian, υποστήριξε ότι η αλλαγή στην εκροή της λίμνης δεν είχε μόνο επιχειρησιακό χαρακτήρα, αλλά στόχο τη δημιουργία «ιδανικών συνθηκών για καγιάκ» κατά τη διάρκεια της εκδρομής του αντιπροέδρου. Η πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα. Το γραφείο του Βανς δεν απάντησε σε σχετικό αίτημα του Guardian για σχολιασμό.

Σύμφωνα με την USACE, η εντολή εκροής δεν παραβίασε τις καθορισμένες επιχειρησιακές διαδικασίες και «δεν απαιτούσε παρέκκλιση από τις προβλέψεις του Εγχειριδίου Ελέγχου Υδάτων για τη λίμνη Caesar Creek». Η υπηρεσία υποστηρίζει ότι η απόφαση δεν είχε καμία αρνητική επίπτωση στα υδάτινα επίπεδα, ενώ έγινε σχετική ενημέρωση προς τους τοπικούς φορείς. Παρ’ όλα αυτά, δεν υπήρξε δημόσια ανακοίνωση εκ των προτέρων για την εν λόγω «ειδική απελευθέρωση», όπως έχει συμβεί σε παρόμοιες περιπτώσεις στο παρελθόν. Για παράδειγμα, σε ανάλογη εντολή από την πολιτεία του Οχάιο στις 22 Αυγούστου 2024, η USACE είχε προβεί σε δημόσια ανακοίνωση, η οποία τελικά ανακλήθηκε.

Φωτ: USGS - Guardian

Εσωτερικός κανονισμός της υπηρεσίας προβλέπει ότι κάθε αλλαγή σε σχέση με τις συνήθεις διαδικασίες («deviation») οφείλει να τεκμηριώνεται και να συνοδεύεται από εγκεκριμένη αξιολόγηση κινδύνου, κάτι που στην παρούσα περίπτωση δεν συνέβη, καθώς, όπως υποστήριξε η USACE, δεν απαιτήθηκε τέτοια παρέκκλιση.

Τι ισχυρίζεται η Μυστική Υπηρεσία για το περιστατικό με τον Τζει Ντι Βανς

Η Μυστική Υπηρεσία, από την πλευρά της, δήλωσε ότι συνεργάστηκε με την πολιτειακή υπηρεσία φυσικών πόρων και με την USACE για τον σχεδιασμό της επιχείρησης, με στόχο την ασφαλή πλοήγηση των σκαφών και την ετοιμότητα ομάδων έκτακτης ανάγκης. Η ίδια απέφυγε να σχολιάσει οποιαδήποτε επιχειρησιακή λεπτομέρεια.

Παρότι δεν έχει διατυπωθεί καμία κατηγορία για παρανομία, το περιστατικό έχει προκαλέσει αντιδράσεις από νομικούς και ειδικούς σε θέματα δεοντολογίας. Ο Ρίτσαρντ Πέιντερ, πρώην επικεφαλής νομικός σύμβουλος δεοντολογίας στον Λευκό Οίκο επί κυβέρνησης Τζορτζ Μπους του νεότερου, χαρακτήρισε την υπόθεση «προκλητική», ιδίως υπό το φως των εκτεταμένων περικοπών της κυβέρνησης Τραμπ σε υπηρεσίες όπως η Εθνική Υπηρεσία Πάρκων (NPS). Όπως δήλωσε, από τον Ιανουάριο, η υπηρεσία έχει χάσει περίπου το 25% του προσωπικού της, οδηγώντας σε κλείσιμο τμημάτων πάρκων ή περιορισμό των ωραρίων λειτουργίας. «Είτε το έκαναν για τη Μυστική Υπηρεσία είτε για τον ίδιο, δεν έχει σημασία. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο», είπε χαρακτηριστικά. «Αυτό που θα έπρεπε να κάνει είναι να επιλέξει άλλο μέρος».

Ακόμη πιο αυστηρός ήταν ο Νορμ Άιζεν, πρώην σύμβουλος δεοντολογίας στον Λευκό Οίκο επί Μπαράκ Ομπάμα. «Όταν ήμουν υπεύθυνος δεοντολογίας, έλαβα πολλά περίεργα αιτήματα, αλλά ποτέ να αυξήσουμε τη ροή ποταμού για να κάνει κανό κυβερνητικός αξιωματούχος», δήλωσε. «Το παρατσούκλι μου ήταν “ο κύριος Όχι” και θα το τιμούσα και σ’ αυτή την περίπτωση. Δεν θα το είχα επιτρέψει, ούτε για αστείο. Γιατί, έστω κι αν δεν παραβιάζει κάποιον κανόνα, δημιουργεί την εντύπωση ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ απολαμβάνει ειδική μεταχείριση, κάτι που δεν ισχύει για τον μέσο πολίτη που θέλει να κατέβει τον ίδιο ποταμό».

Καταλήγοντας, τόνισε πως, ακόμη κι αν υπήρχαν εύλογοι λόγοι ασφαλείας, «δεν με ενδιαφέρει. Δεν είναι αυτή η σωστή χρήση των κρατικών πόρων. Δεν θα το είχα επιτρέψει».

Με πληροφορίες από Guardian