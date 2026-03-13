ΗΠΑ: «Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι τραυματισμένος και πιθανόν παραμορφωμένος» υποστηρίζει ο Χέγκσεθ

Οι ΗΠΑ εντείνουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, με τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ να δηλώνει ότι η Ουάσιγκτον «αποδεκατίζει τον στρατό του ιρανικού καθεστώτος με τρόπο που ο κόσμος δεν έχει ξαναδεί».

Κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων στο Πεντάγωνο, τόνισε ότι ο συνδυασμός των αεροπορικών δυνάμεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ είναι «αήττητος», ενώ η συλλογή πληροφοριών για τις επιχειρήσεις γίνεται ολοένα και πιο αποτελεσματική.

Ο Χέγκσεθ υποστήριξε ότι οι ιρανικές στρατιωτικές δυνατότητες έχουν αποδυναμωθεί σημαντικά, λέγοντας ότι η χώρα «δεν διαθέτει πλέον ουσιαστική αεροπορία, αεράμυνα ή ναυτικό».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν έχουν μειωθεί κατά περίπου 90%, ενώ η χρήση επιθετικών drones έχει περιοριστεί κατά 95%. Παράλληλα, κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι ενεργεί «απεγνωσμένα» στα Στενά του Ορμούζ, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ εργάζονται για να διασφαλίσουν την ομαλή ροή της ενέργειας και τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πενταγώνου, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ήδη πλήξει περισσότερους από 6.000 στόχους στο Ιράν, πραγματοποιώντας έναν πρωτοφανή αριθμό αεροπορικών αποστολών.

Μεταξύ των βασικών στόχων περιλαμβάνονται εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης όπλων, καθώς και υποδομές που σχετίζονται με την τοποθέτηση ναρκών στα Στενά του Ορμούζ. Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν επίσης ότι το ιρανικό ναυτικό έχει καταστεί πλέον επιχειρησιακά ανίκανο να επιτεθεί σε εμπορικά πλοία.

Ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, στρατηγός Νταν Κέιν, δήλωσε ότι η σημερινή ημέρα αναμένεται να είναι η «πιο έντονη» μέχρι στιγμής, με τον μεγαλύτερο όγκο αεροπορικών επιθέσεων που έχουν πραγματοποιήσει οι ΗΠΑ στον εναέριο χώρο του Ιράν.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, ο Χέγκσεθ αναφέρθηκε παράλληλα και στη συντριβή του αμερικανικού αεροσκάφους ανεφοδιασμού KC-135 στο δυτικό Ιράκ, όπου τέσσερα μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους. «Ήταν όλοι ήρωες», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η θυσία τους ενισχύει την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να συνεχίσουν την αποστολή.

Τέλος, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας υποστήριξε ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είναι τραυματισμένος και «φοβισμένος», ισχυριζόμενος ότι βρίσκεται σε φυγή και στερείται νομιμοποίησης - αν και δεν έχουν παρουσιαστεί αποδείξεις για τον ισχυρισμό αυτό.

