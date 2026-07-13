ΗΠΑ: Ο Λίντσεϊ Γκράχαμ πέθανε από αορτικό διαχωρισμό, σύμφωνα με προκαταρκτική ιατρική έκθεση

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής, Λίντσεϊ Γκράχαμ, πέθανε ξαφνικά το βράδυ του Σαββάτου (11/7) σε ηλικία 71 ετών, ανακοίνωσε το γραφείο του.

Ακολούθησαν συλλυπητήρια μηνύματα από τον Ντόναλντ Τραμπ και τους νομοθέτες και των δύο κομμάτων, οι οποίοι αναφέρθηκαν στη μακρά του πορεία ως υπέρμαχος μιας σκληρής εξωτερικής πολιτικής και στις στενές φιλίες που δημιούργησε κατά τη διάρκεια των τριών δεκαετιών του στο Κογκρέσο.

Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο του Γκράχαμ ανέφερε ότι τα προκαταρκτικά ευρήματα της ιατροδικαστικής υπηρεσίας της Ουάσινγκτον έδειξαν πως ο γερουσιαστής υπέστη διαχωρισμό αορτής, μια κατάσταση κατά την οποία προκαλείται σχίσιμο στο εσωτερικό στρώμα της κύριας αρτηρίας του σώματος.

Η αιτία, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ήταν αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσος. Αυτού του είδους τα σχισίματα συνήθως εμφανίζονται όταν υπάρχει υψηλή αρτηριακή πίεση.

Το πιστοποιητικό θανάτου δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, καθώς εκκρεμούν τα αποτελέσματα όλων των τοξικολογικών και μικροσκοπικών εξετάσεων.

Ο θάνατος του Γκράχαμ μειώνει την πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία, όπου μέχρι τώρα είχαν προβάδισμα 53-47. Ο ίδιος επρόκειτο να διεκδικήσει την επανεκλογή του φέτος.

Ο Γκράχαμ, ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανίας, πέθανε λίγες ώρες μετά την επιστροφή του από ταξίδι στο Κίεβο, όπου είχε συναντηθεί με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Facebook Twitter Ο Λίντσεϊ Γκράχαμ μαζί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι/Φωτογραφία: EPA

Η νομοθεσία της Νότιας Καρολίνας επιτρέπει στον κυβερνήτη της πολιτείας, τον Ρεπουμπλικανό Χένρι ΜακΜάστερ, να διορίσει άμεσα αντικαταστάτη για την έδρα του Γκράχαμ μέχρι τη λήξη της θητείας του, τον Ιανουάριο.

Η τηλεφωνική κλήση με τον Τραμπ

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Γκράχαμ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «αληθινό Αμερικανό πατριώτη» και δήλωσε ότι θα ακολουθήσουν λεπτομέρειες για την κηδεία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε διάφορες κυριακάτικες ενημερωτικές εκπομπές, είπε ότι συνομίλησε με τον Γκράχαμ το βράδυ του Σαββάτου - λίγο πριν κληθούν οι διασώστες - και ότι ο γερουσιαστής του είπε πως ήταν «κουρασμένος».

«Αλλά πέρα από αυτό, ήταν καλά», ανέφερε ο Τραμπ στο CNN, προσθέτοντας ότι ήταν συντετριμμένος από την είδηση του θανάτου.

Ο Τραμπ δήλωσε στο NBC ότι η συνομιλία του με τον Γκράχαμ «μάλλον ήταν το τελευταίο του τηλεφώνημα».

«Έλαβα ένα μήνυμα περίπου στη μία τα ξημερώματα από κάποιον στο γραφείο του ότι είχε πεθάνει», είπε ο Τραμπ στην εκπομπή Meet the Press. «Απλώς δεν μπορώ να το πιστέψω. Ήταν σαν μέλος της οικογένειάς μου για μένα.»

Παρότι ήταν στενός σύμμαχος του Τραμπ στα περισσότερα ζητήματα, ο Γκράχαμ διαφώνησε μαζί του σε ορισμένα θέματα, όπως στην ανάγκη για πιο σκληρή εξωτερική πολιτική και μεγαλύτερη αμερικανική υποστήριξη προς την Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Με πληροφορίες από The Washington Post