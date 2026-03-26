ΗΠΑ: Ο δικαστής της υπόθεσης του Νικολάς Μαδούρο δεν θα αποσύρει τη δίωξη σε βάρος του

Ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο εμφανίστηκε σήμερα σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης, χωρίς να κάνει καμία δήλωση.

Αυτή ήταν η δεύτερη δημόσια εμφάνιση του Μαδούρο μετά την σύλληψή του από τις ΗΠΑ, στις αρχές του έτους.

Κατά τη διαδικασία, κράτησε περίπου μία ώρα, ο δικαστής γνωστοποίησε ότι δεν σκοπεύει να ικανοποιήσει το αίτημα των συνηγόρων του Μαδούρο που ζητούσαν την παύση της δίωξης με αφορμή ένα διαδικαστικό ζήτημα σχετικό με την πληρωμή των υπηρεσιών τους.

Στο δικαστήριο ο Νικολάς Μαδούρο

Ο 63χρονος πρώην πρόεδρος και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, 69 ετών, κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών. Ο Μαδούρο, ντυμένος με τη γκρίζα στολή των κρατουμένων, εμφανίστηκε χαμογελαστός, κρατούσε σημειώσεις και συνομιλούσε, μέσω διερμηνέα, με τους δικηγόρους του, ρίχνοντας ματιές στα δημοσιογραφικά θεωρεία.

Έξω από το ομοσπονδιακό δικαστήριο στο νότιο Μανχάταν είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς μερικές δεκάδες Βενεζουελάνοι αντιφρονούντες. «Αναζητούμε απελπισμένα έστω και ψήγματα δικαιοσύνης για όλα όσα περάσαμε» είπε ο Κάρλος Εγκάνα, ένας εκπαιδευτικός 30 ετών. «Και το γεγονός ότι γίνεται αυτό, είτε εδώ στις ΗΠΑ είτε οπουδήποτε αλλού, είναι αιτία χαράς», πρόσθεσε.

Σε μικρή απόσταση, άλλοι ακτιβιστές μικρών αριστερών οργανώσεων κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα κατά της πολιτικής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ: «Από τη Βενεζουέλα μέχρι το Ιράν, φτάνει πια με τις κυρώσεις και τις βόμβες», έγραφαν σε κάποια από αυτά.

Το πρωί σημειώθηκαν μικροεπεισόδια μεταξύ των δύο ομάδων.

Δεν έχει οριστεί νέα δίκη

Την ίδια ώρα, στο Καράκας, αρκετές δεκάδες υποστηρικτές του Μαδούρο είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία Σιμόν Μπολίβαρ για να του εκφράσουν τη στήριξή τους. Μεταξύ αυτών ήταν και ο γιος του, ο βουλευτής Νικολάς Μαδούρο Γκέρα, που δήλωσε ότι «εμπιστεύεται το αμερικανικό δικαστικό σύστημα» αλλά και ότι ο πατέρας του, λόγω του αξιώματός του, έχει ασυλία.

Ο Μαδούρο και η σύζυγός του έχουν δηλώσει αθώοι στις κατηγορίες. Οι συνήγοροί τους ζήτησαν την ακύρωση του κατηγορητηρίου με το επιχείρημα ότι η αμερικανική κυβέρνηση εμποδίζει το κράτος της Βενεζουέλας να πληρώσει την αμοιβή τους, λόγω των διεθνών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στο Καράκας. Σύμφωνα με τους δικηγόρους, παραβιάζεται έτσι η Έκτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.

Η εισαγγελία εκτιμά ότι το ζευγάρι διαθέτει αρκετούς πόρους για να πληρώσει μόνο του τα δικαστικά έξοδα.

Ο δικαστής Άλβιν Χέλερσταϊν είπε πάντως ότι δεν θα αποσύρει τη δίωξη, αλλά δεν όρισε νέα δικάσιμο.

Με πληροφορίες από Reuters και AFP