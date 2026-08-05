ΗΠΑ: Ο Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ κέρδισε το χρίσμα των Δημοκρατικών στο Μίσιγκαν για τη Γερουσία

Ο προοδευτικός υποψήφιος Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ κέρδισε, με οριακή διαφορά, το χρίσμα του Δημοκρατικού Κόμματος στο Μίσιγκαν για να διεκδικήσει μία έδρα στη Γερουσία των ΗΠΑ στις προσεχείς ενδιάμεσες εκλογές.

Στις προκριματικές αυτές εκλογές - που θεωρούνταν «τεστ» για το μέλλον του Δημοκρατικού Κόμματος - ο 41χρονος γιατρός κέρδισε, σύμφωνα με το NBC και το CNN, την κεντρώα, υποστηριζόμενη από το «κατεστημένο» των Δημοκρατικών, Χέιλι Στίβενς.

Ο Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ έκανε εκστρατεία κατά της επιρροής των μεγάλων δωρητών και των φιλοϊσραηλινών οργανώσεων στην αμερικανική πολιτική. Τον Νοέμβριο θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Ρεπουμπλικάνο Μάικ Ρότζερς, ο οποίος στηρίζεται από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, για μία έδρα στο Μίσιγκαν. Την έδρα αυτή κατείχαν μέχρι τώρα οι Δημοκρατικοί, όμως ο γερουσιαστής Γκάρι Πίτερς ανακοίνωσε ότι δεν θα επιδιώξει την επανεκλογή του.

Το Μίσιγκαν θεωρείται αμφίρροπη Πολιτεία, την οποία είχε κερδίσει ο Τραμπ στις εκλογές του 2024.

Η αντίδραση του Τραμπ

Αμέσως μόλις ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα, ο Αμερικανός πρόεδρος ειρωνεύτηκε τη νίκη του «κομμουνιστή», όπως τον αποκάλεσε, εκτιμώντας ότι αυτή είναι μια «θαυμάσια είδηση για τους Ρεπουμπλικάνους».

Ο Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ, από την πλευρά του, κάλεσε όλες τις συνιστώσες του κόμματος «να ενωθούν» για να νικήσουν τους Ρεπουμπλικάνους τον Νοέμβριο. «Αυτό είναι το βασικό: να οικοδομήσουμε ένα κίνημα για να ανακτήσουμε τη δημοκρατία μας, ώστε να τεθεί στην υπηρεσία των ανθρώπων που αξίζουν απολύτως τα καλύτερα που μπορεί να προσφέρει η Αμερική», είπε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Ντιτρόιτ.

Ο Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ στηρίχθηκε από πολλές προσωπικότητες του προοδευτικού κινήματος των Δημοκρατικών, όπως οι Μπέρνι Σάντερς και Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές. Η νίκη του ίσως δείχνει ότι η αριστερή πτέρυγα του κόμματος μπορεί να κερδίσει περισσότερες έδρες απ’ όσες κατέχουν σήμερα οι Δημοκρατικοί στη Γερουσία.

Η υποστήριξη

Οι υποστηρικτές του λένε ότι η κινητοποίηση της προοδευτικής βάσης γύρω από την υποψηφιότητά του μπορεί να επιτρέψει μια επιτυχία χωρίς την υποστήριξη του «παραδοσιακού» δικτύου των μεγάλων δωρητών του κόμματος.

Η Χέιλι Στίβενς, πρώην σύμβουλος της κυβέρνησης του Μπαράκ Ομπάμα σε θέματα αυτοκινητοβιομηχανίας και βουλευτής της περιφέρειας του Ντιτρόιτ από το 2019, επικέντρωσε την εκστρατεία της στην εκβιομηχάνιση της Πολιτείας. Στηρίχθηκε από πολλά ηγετικά στελέχη των Δημοκρατικών, όπως ο Τσακ Σούμερ και η κυβερνήτρια του Μίσιγκαν Γκρέτσεν Γουίτμερ.

Οι δύο υποψήφιοι είχαν διαμετρικά αντίθετες θέσεις σε ό,τι αφορά την αμερικανική υποστήριξη στο Ισραήλ. Η Στίβενς τασσόταν υπέρ της συνέχισης της βοήθειας των ΗΠΑ στο Ισραήλ και απέρριπτε τις κατηγορίες περί γενοκτονίας στη Γάζα.

Ο Ελ-Σαγιέντ ζητά από την πλευρά του να τερματιστεί η αμερικανική βοήθεια στο Ισραήλ και επιτέθηκε στην επιρροή που ασκεί η οργάνωση Aipac, χρηματοδοτώντας φιλοϊσραηλινούς υποψηφίους τόσο των Δημοκρατικών όσο και των Ρεπουμπλικάνων. Λέει επίσης ότι αντιτίθεται στην ύπαρξη του Ισραήλ ως αποκλειστικά εβραϊκού κράτους.

Στο Μίσιγκαν, που αριθμεί μια μεγάλη αραβική κοινότητα και όπου η Aipac επένδυσε περισσότερα από 30 εκατομμύρια δολάρια στην εκστρατεία της Χέιλι Στίβενς, το θέμα της στήριξης στο Ισραήλ έπαιξε σημαντικό ρόλο.

Τις δύο τελευταίες εβδομάδες οι υποψήφιοι πέρασαν σε προσωπικές επιθέσεις. Ο Ελ-Σαγιέντ χαρακτήρισε την αντίπαλό του «τη λιγότερο ικανή» υποψήφια, ενώ η Χέιλι Στίβενς τον κατηγόρησε ότι χρησιμοποιεί τους Αμερικανούς Εβραίους σαν αποδιοπομπαίους τράγους.

Απέναντι στον Ρεπουμπλικάνο Μάικ Ρότζερς, ο Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ λέει ότι ένας υποψήφιος που κινητοποιεί τη βάση θα έχει περισσότερες πιθανότητες να κινητοποιήσει και τους νέους ψηφοφόρους και εκείνους των λαϊκών τάξεων. Όμως θα χρειαστεί και τους πιο μετριοπαθείς Δημοκρατικούς, που ενδέχεται να επιλέξουν να μείνουν στο σπίτι τους αντί να ψηφίσουν έναν υποψήφιο με αντιλήψεις πολύ διαφορετικές από τις δικές τους.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ