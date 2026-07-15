ΗΠΑ: Το Νομισματοκοπείο άρχισε να παράγει νόμισμα με το πρόσωπο του Τραμπ

Το Νομισματοκοπείο των ΗΠΑ άρχισε να παράγει νέο αναμνηστικό νόμισμα του 1 δολαρίου με το πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 250 χρόνια από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη το υπουργείο Οικονομικών.

Το νόμισμα αναμένεται να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο. Το τελικό σχέδιο είχε εγκριθεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά από την Επιτροπή Καλών Τεχνών των ΗΠΑ, τα μέλη της οποίας είχαν διοριστεί από τον Τραμπ. Ωστόσο, το νόμισμα που παρουσιάστηκε τώρα διαφέρει σε ορισμένα σημεία από εκείνη την εκδοχή. Δεν είναι φτιαγμένο από χρυσό, αλλά έχει χρυσή επίστρωση.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ότι το νόμισμα έχει στόχο να τιμήσει «τη διαρκή κληρονομιά της ελευθερίας» και να λειτουργήσει ως «διαχρονικό σύμβολο πατριωτισμού». Όπως πρόσθεσε, με την απεικόνιση του Τραμπ «γιορτάζει τη δύναμη των αμερικανικών αξιών» και την υπόσχεση μιας χώρας αφιερωμένης στη διατήρηση της ελευθερίας για όλους.

As America commemorates 250 years of independence, the @usmint will begin striking this new $1 gold coin to honor the enduring legacy of liberty and a lasting symbol of patriotism. Featuring President Trump, it celebrates the strength of American values, and the promise of a… pic.twitter.com/PEMrsGqOEA — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) July 15, 2026

Η απόφαση έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς η ομοσπονδιακή νομοθεσία απαγορεύει την απεικόνιση εν ζωή προέδρου σε αμερικανικό νόμισμα. Το υπουργείο Οικονομικών, πάντως, διαθέτει σε ορισμένες περιπτώσεις την αρμοδιότητα να εγκρίνει την κοπή και την έκδοση νομισμάτων.

Στην μπροστινή όψη του νομίσματος εμφανίζεται ο Τραμπ με κοστούμι και γραβάτα, με αυστηρή έκφραση. Στο επάνω μέρος αναγράφεται η λέξη «LIBERTY», ενώ στο κάτω μέρος υπάρχουν οι χρονολογίες 1776-2026. Στο κέντρο αναγράφεται η φράση «IN GOD WE TRUST».

Στην πίσω όψη απεικονίζεται ο φαλακρός αετός από τη Μεγάλη Σφραγίδα των ΗΠΑ, με την επιγραφή «UNITED STATES OF AMERICA» και τη λατινική φράση «E PLURIBUS UNUM», που σημαίνει «από τους πολλούς, ένας».

Το τελικό σχέδιο δεν περιλαμβάνει ορισμένα στοιχεία της προηγούμενης εκδοχής, όπως τον Τραμπ να ακουμπά τις γροθιές του πάνω σε γραφείο. Το υπουργείο Οικονομικών δεν εξήγησε γιατί έγιναν οι αλλαγές.

Με πληροφορίες από Associated Press