ΗΠΑ: Νίκη για τους Δημοκρατικούς βλέπει η Νάνσι Πελόζι στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026

Η πρώην πρόεδρος της Βουλής Νάνσι Πελόζι προέβλεψε ότι οι Δημοκρατικοί θα ανακτήσουν την πλειοψηφία στην Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026.

Η Πελόζι ελπίζει ότι οι συνάδελφοί της στο κόμμα θα ανακτήσουν την εξουσία στο Κογκρέσο που οι Ρεπουμπλικανοί έχουν παραχωρήσει σχεδόν εξ ολοκλήρου στον Ντόναλντ Τραμπ.

Σίγουρη η Πελόζι για μία νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές

Όταν ρωτήθηκε την Κυριακή στην εκπομπή «This Week» του ABC News αν είχε αμφιβολίες για το αν ο Δημοκρατικός βουλευτής της Νέας Υόρκης Χακίμ Τζέφρις θα αναλάβει την προεδρία της Βουλής μετά τις εκλογές στα μέσα της δεύτερης θητείας του Τραμπ, η Πελόζι απάντησε: «Καμία».

«Ο Χάκιμ Τζέφρις είναι έτοιμος», δήλωσε η βουλευτής της Καλιφόρνιας με 20 θητείες στο ιστορικό της. «Είναι εύγλωττος, χαίρει του σεβασμού των μελών, είναι ένας ενοποιητής».

Επιπλέον, η Πελόζι είπε στον δημοσιογράφο ότι «όταν» οι Δημοκρατικοί ανακτήσουν την πλειοψηφία στη Βουλή, θα πρέπει να ανακτήσουν τις εξουσίες του Κογκρέσου, οι οποίες, όπως υποστήριξε, έχουν παραχωρηθεί ως επί το πλείστον στον Τραμπ από το νομοθετικό σώμα υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων.

«Αυτή τη στιγμή, οι Ρεπουμπλικανοί στο Κογκρέσο έχουν καταργήσει το Κογκρέσο», τόνισε η Πελόζι, η οποία ήταν πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ από το 2007 έως το 2011 και από το 2019 έως το 2023. Η ίδια πρόσθεσε: «Απλώς κάνουν ό,τι επιμένει ο πρόεδρος να κάνουν. Αυτό θα τελειώσει. Θα τελειώσει μόλις πάρουμε το σφυρί».

Η Πελόζι δεν είναι η μόνη που κάνει αυτή την πρόβλεψη. Με το ποσοστό αποδοχής του Τραμπ να έχει πέσει στο 36% και το ποσοστό αποδοκιμασίας να έχει ανέλθει στο 60% σε μια δημοσκόπηση της Gallup τον Νοέμβριο, οι Ρεπουμπλικανοί προετοιμάζονται για μια συντριπτική ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026.

Εκτός από την προφανή δημοτικότητα του προέδρου, κατά το παρελθόν έχει αποδειχθεί ότι το κόμμα που κατέχει τον Λευκό Οίκο συνήθως υφίσταται απώλειες στις ενδιάμεσες εκλογές.

«Μαύρα σύννεφα» στην διακυβέρνηση των Ρεπουμπλικανών

Αρκετοί Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές έχουν ανακοινώσει ότι δεν θα θέσουν υποψηφιότητα στις ενδιάμεσες εκλογές και περισσότεροι από 24 Ρεπουμπλικανοί της Βουλής των Αντιπροσώπων έχουν δηλώσει ότι δεν σκοπεύουν να προσπαθήσουν να διατηρήσουν τη θέση τους, προκαλώντας σε ορισμένους να αναρωτηθούν αν όλοι αυτοί οι αξιωματούχοι εγκαταλείπουν αυτό που φοβούνται ότι είναι ένα βυθιζόμενο πλοίο.

Η ίδια η Πελόζι δήλωσε τον Νοέμβριο ότι θα αποσυρθεί στο τέλος της τελευταίας θητείας της, στις αρχές του 2027. Η 85χρονη ανέφερε την ηλικία της ως σημαντικό παράγοντα στην απόφασή της, στο τέλος μιας καριέρας που την είδε να γίνεται η πρώτη γυναίκα που υπηρέτησε ως πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, μετά την ένταξή της στο Κογκρέσο το 1988 ως εκπρόσωπος του Σαν Φρανσίσκο.

Παρ' όλα αυτά, δήλωσε στο ABC ότι θεωρεί την επιστροφή του σφυριού του προέδρου της Βουλής σε έναν Δημοκρατικό ως ένα από τα τελευταία της εκκρεμή θέματα.

«Σε γενικές γραμμές, οι Αμερικανοί είναι καλοί άνθρωποι – και θα ήθελα να… μας επαναφέρω σε ένα σημείο όπου η διακυβέρνηση και η πολιτική το κατανοούν αυτό», είπε η Πελόζι στον δημοσιογράφο. «Έτσι, το επόμενο βήμα για μένα είναι… να προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε τη συζήτηση σε ένα σημείο όπου πιστεύουμε στην καλοσύνη του αμερικανικού λαού – που τους δίνει ελπίδα».

Με πληροφορίες από Guardian