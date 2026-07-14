ΗΠΑ: Νέος θανάσιμος πυροβολισμός από πράκτορες της ICE

Ένα άτομο σκοτώθηκε τη Δευτέρα σε περιστατικό πυροβολισμών στο οποίο εμπλέκονταν πράκτορες της ICE στη βόρεια πολιτεία του Μέιν των ΗΠΑ, όπως ανέφερε αξιωματούχος.

«Χθες το πρωί σημειώθηκε περιστατικό πυροβολισμών στο Μπίντφορντ. Ένα άτομο σκοτώθηκε. Εμπλέκεται η ICE», έγραψε στο Facebook ο Πρόεδρος της Βουλής του Μέιν, Ράιαν Φεκτό, προσθέτοντας ότι η πολιτειακή αστυνομία και το FBI θα διεξαγάγουν έρευνα.

Το περιστατικό έρχεται μετά την περασμένη εβδομάδα, όταν ένας πράκτορας της ICE πυροβόλησε θανάσιμα έναν Μεξικανό κατά τη διάρκεια επιχείρησης στο Χιούστον του Τέξας, προκαλώντας έντονη κατακραυγή εναντίον της υπηρεσίας που είναι η κύρια υπεύθυνη για την καταστολή των μεταναστών από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Νέος θάνατος από πυροβολισμούς πρακτόρων της ICE

Η κυβερνήτης του Μέιν, Τζάνετ Μιλς, εξέδωσε μια σύντομη δήλωση στην οποία ανέφερε ότι ενημερώθηκε «για τη θανατηφόρα ανταλλαγή πυροβολισμών στο Μπίντφορντ χθες το πρωί, στην οποία εμπλέκονται ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου».

Οι κρατικές αρχές βρέθηκαν στον τόπο του συμβάντος «συνεργαζόμενες» με ομοσπονδιακούς πράκτορες για να διαπιστώσουν τα γεγονότα, πρόσθεσε.

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Ένας αυτόπτης μάρτυρας, ο Λούκας Σκοτ, δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι άκουσε τουλάχιστον τέσσερις πυροβολισμούς αφού είδε αρκετούς πράκτορες της ICE να περικυκλώνουν ένα λευκό όχημα.

Διαδηλωτές κατά της ICE είχαν επίσης συγκεντρωθεί στον τόπο του συμβάντος και σχεδίαζαν να πραγματοποιήσουν διαδήλωση αργότερα τη Δευτέρα ως αντίδραση στον πυροβολισμό.

Η Τσέλι Πίνγκρι, βουλευτής που εκπροσωπεί το Μέιν, δήλωσε στο Facebook ότι ήταν «βαθιά συγκλονισμένη και οργισμένη».

«Τα συλλυπητήριά μου στο θύμα και την οικογένειά του, καθώς και σε ολόκληρη την κοινότητα του Μπίντφορντ. Όλοι μας στο Μέιν θα πενθήσουμε για ένα ακόμη θύμα», ανέφερε.

Επιφορτισμένοι με την εφαρμογή της εκστρατείας μαζικών απελάσεων του Τραμπ, οι βαριά οπλισμένοι πράκτορες της ICE έχουν δεχτεί κριτική σε εθνικό επίπεδο για τις επιθετικές τακτικές τους, καθώς και για τον θάνατο δύο Αμερικανών πολιτών από πυροβολισμούς φέτος στο Μινεάπολις.

Με πληροφορίες από AFP

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