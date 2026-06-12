ΗΠΑ: Νέο περιστατικό με πυροβολισμούς στο Τέξας - Ένας νεκρός

Αρκετά άτομα τραυματίστηκαν, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης «εξουδετερώθηκε»

Τουλάχιστον ένα άτομο έχασε τη ζωή του και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν σε περιστατικό πυροβολισμών στο Μίντλαντ του Τέξας την Παρασκευή, σύμφωνα με τη δήμαρχο Λόρι Μπλονγκ, η οποία ανέφερε ότι τα επιβεβαιωμένα θύματα ανέρχονται σε 11.

Ανέφερε ότι ο ύποπτος «εξουδετερώθηκε», χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι πρώτες πληροφορίες για τους πυροβολισμούς στο Τέξας

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Μίντλαντ, Γκρεγκ Σνόου, ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι αστυνομικοί άκουσαν πυροβολισμούς να προέρχονται από ένα κτίριο στο νοτιοδυτικό τμήμα της πόλης και ασφάλισαν γρήγορα την περιοχή.

BREAKING: Police are responding to an "active shooter event" in Midland, Texas pic.twitter.com/Kd7UXEOq68 — Breaking911 (@Breaking911) June 12, 2026

«Αναπτύχθηκαν θωρακισμένες μονάδες και συνεργαζόμενες υπηρεσίες συνέδραμαν στην επιχείρηση», ανέφερε ο Σνόου στο Facebook. «Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ασφαλή επίλυση του περιστατικού».

«Είμαστε ενήμεροι για το περιστατικό που εξελίσσεται κοντά στην Industrial Avenue και την Wall Street», ανέφερε ο λογαριασμός της πόλης στη σελίδα της στο Facebook. «Αυτή τη στιγμή, το προσωπικό δημόσιας ασφάλειας ανταποκρίνεται ενεργά και ζητάμε από το κοινό να αποφύγει την περιοχή μέχρι νεοτέρας. Προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των κατοίκων και των πρώτων ανταποκριτών».

Με πληροφορίες από CBS News

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