ΗΠΑ: Το νέο Air Force One θα παραμείνει εκτός λειτουργίας «για ένα μήνα λόγω αναβαθμίσεων»

Το νέο Air Force One του Ντόναλντ Τραμπ, το πολυτελές αεροσκάφος της Boeing δώρο από το Κατάρ, θα τεθεί εκτός λειτουργίας για περίπου έναν μήνα το φθινόπωρο, προκειμένου να γίνουν «πρόσθετες αναβαθμίσεις και βελτιώσεις», όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.

Η είδηση για τις πρόσθετες εργασίες στο αεροσκάφος έγινε γνωστή μία μόλις ημέρα αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος φάνηκε να παραδέχεται ότι το αεροπλάνο χρειάζεται περαιτέρω εξοπλισμό, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους ότι σύντομα θα είναι «πλήρως εξοπλισμένο». Το αεροσκάφος έχει βρεθεί στο στόχαστρο κριτικής σχετικά με το αν διαθέτει τα απαραίτητα συστήματα αμυντικής προστασίας.

«Το νέο Air Force One είναι απολύτως ασφαλές για τις μετακινήσεις του προέδρου. Ωστόσο, το φθινόπωρο θα δεχθεί πρόσθετες αναβαθμίσεις και βελτιώσεις, διαδικασία που θα διαρκέσει περίπου έναν μήνα», ανέφερε σε δήλωσή της η εκπρόσωπος Τύπου, Κάρολαϊν Λέβιτ. «Στο διάστημα αυτό, ο πρόεδρος θα μετακινείται με το παλιό Air Force One», πρόσθεσε.

Η Λέβιτ δεν διευκρίνισε σε τι ακριβώς θα αφορούν οι αναβαθμίσεις.

Το Air Force One συνεχίζει να απασχολεί τους Αμερικανούς

Ο Τραμπ ταξίδεψε με το νέο αεροσκάφος στις αρχές του μήνα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, αλλά στην επιστροφή άλλαξε πλάνα. Χρησιμοποίησε το παλιό αεροπλάνο για να μεταβεί από την Τουρκία στη Βρετανία και στη συνέχεια επιβιβάστηκε ξανά στο τζετ του Κατάρ για το ταξίδι επιστροφής στις ΗΠΑ.

Η εφημερίδα New York Times αποκάλυψε πρώτη ότι η αλλαγή αυτή έγινε μετά από αίτημα της Μυστικής Υπηρεσίας, η οποία εξέφρασε ανησυχίες για τις μετακινήσεις του προέδρου με το νέο σκάφος, εν μέσω της αναζωπύρωσης των εντάσεων με το Ιράν.

Στη συνέχεια, η εφημερίδα ανέφερε ότι το νέο τζετ δεν διαθέτει τα ίδια αμυντικά αντίμετρα με το παλαιότερο μοντέλο, συμπεριλαμβανομένων των αντιπυραυλικών συστημάτων.

Τα δημοσιεύματα αυτά προκάλεσαν έρευνα για διαρροή πληροφοριών. Λίγο μετά την κυκλοφορία των άρθρων, το FBI παρέδωσε αυτοπροσώπως κλητεύσεις σε δημοσιογράφους των Times προκειμένου να καταθέσουν ενώπιον ομοσπονδιακού σώματος ενορκων. Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε τα αρχεία τηλεφωνικών κλήσεων αρκετών δημοσιογράφων της εφημερίδας και συγγενών τους, σε μια προσπάθεια να αποκαλύψει τις ανώνυμες πηγές που διοχέτευσαν τις πληροφορίες για τις αμυντικές δυνατότητες του αεροσκάφους.

Ο Τραμπ εξέφραζε εδώ και καιρό παράπονα για το παλιό Air Force One, ενώ εμφανιζόταν δυσαρεστημένος από τις πολυετείς καθυστερήσεις στην ετοιμασία των δύο ολοκαίνουργιων τζετ που έχει παραγγείλει η αμερικανική κυβέρνηση από την Boeing. Το αεροσκάφος που δώρισε το Κατάρ, ηλικίας περίπου 14 ετών, υποβλήθηκε σε μια δαπανηρή αλλά εσπευσμένη διαδικασία προσαρμογής, πριν ο Τραμπ πραγματοποιήσει με αυτό την πρώτη του πτήση στις αρχές του μήνα.

Με πληροφορίες από New York Times