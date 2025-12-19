ΗΠΑ: Νεκρός βρέθηκε ο ύποπτος για την ένοπλη επίθεση στο Πανεπιστήμιο Brown

Ο ύποπτος για τη μαζική ένοπλη επίθεση στο Πανεπιστήμιο Brown την περασμένη εβδομάδα βρέθηκε νεκρός σε αποθήκη στο Νιου Χάμσαϊρ, έπειτα από εξαήμερο ανθρωποκυνηγητό σε πολλές πολιτείες, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι αρχές τον ταυτοποίησαν ως τον Κλαούντιο Νέβες Βαλέντε, 48 ετών, Πορτογάλο υπήκοο, ο οποίος είχε σπουδάσει στο πανεπιστήμιο πριν από περίπου 25 χρόνια.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Πρόβιντενς, Όσκαρ Πέρεζ, δήλωσε ότι αποδεικτικό υλικό από βίντεο και πληροφορίες από το κοινό οδήγησαν τους ερευνητές σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων, όπου εντόπισαν το όνομα του υπόπτου.

Οι αξιωματούχοι ανέφεραν επίσης ότι πιστεύουν πως ο Βαλέντε σκότωσε έναν καθηγητή του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (MIT) δύο ημέρες μετά τους πυροβολισμούς της 13ης Δεκεμβρίου στο Μπράουν.

Ο Γενικός Εισαγγελέας του Ρόουντ Άιλαντ, Πίτερ Νερόνχα, δήλωσε ότι ο Βαλέντε βρέθηκε νεκρός έχοντας μαζί του μια τσάντα, καθώς και δύο πυροβόλα όπλα. Στοιχεία που εντοπίστηκαν σε κοντινό αυτοκίνητο ταυτίστηκαν με τη σκηνή των πυροβολισμών στο Πανεπιστήμιο Brown.

Τα πρώτα ευρήματα δείχνουν ότι ο Βαλέντε πέθανε από αυτοπυροβολισμό, ενώ η αστυνομία δεν ήταν σε θέση να σχολιάσει πόσο χρόνο ενδέχεται να βρισκόταν μέσα στη μονάδα αποθήκευσης.

«Παρότι ο ύποπτος βρέθηκε νεκρός απόψε, η δουλειά μας δεν έχει ολοκληρωθεί. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν», δήλωσε ο ειδικός πράκτορας του FBI επικεφαλής της έρευνας, Τεντ Ντοκς, προσθέτοντας ότι η υπηρεσία ανέπτυξε περίπου 500 πράκτορες για να συνδράμουν τις τοπικές αρχές στην έρευνα.

Η πρόεδρος του Πανεπιστημίου Brown, Κριστίνα Πάξον, ανέφερε ότι ο Βαλέντε ήταν εγγεγραμμένος στο πανεπιστήμιο της Ivy League από το φθινόπωρο του 2000 έως την άνοιξη του 2001 και σπούδαζε για διδακτορικό στη Φυσική.

«Δεν είχε καμία τρέχουσα ενεργή σχέση» με το Μπράουν, είπε.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι πιστεύουν πως ο Βαλέντε πυροβόλησε και σκότωσε τον καθηγητή του MIT, Νούνο Φ. Γκόμες Λουρέιρο, 47 ετών, τη Δευτέρα στο σπίτι του στο Μπρούκλαϊν, το οποίο απέχει περίπου 50 μίλια (80 χιλιόμετρα) από τη Πρόβιντενς.

Τόσο το θύμα όσο και ο ύποπτος είχαν σπουδάσει στο ίδιο πανεπιστήμιο στην Πορτογαλία στα τέλη της δεκαετίας του 1990, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι αρχές ανέφεραν ότι οι δύο υποθέσεις συνδέθηκαν όταν το όχημα του υπόπτου ταυτοποιήθηκε μέσω υλικού από κάμερες ασφαλείας (CCTV) και μαρτυρίας στο Πανεπιστήμιο Brown.

Το ίδιο αυτοκίνητο εντοπίστηκε κοντά στο σημείο της δολοφονίας του καθηγητή στο Μπρούκλαϊν της Μασαχουσέτης.

«Χρησιμοποιούσε ένα τηλέφωνο που καθιστούσε αδύνατο τον εντοπισμό του», δήλωσε η Λία Μπ. Φόλεϊ, εισαγγελέας της πολιτείας της Μασαχουσέτης. «Ήταν ιδιαίτερα ικανός στο να κρύβει τα ίχνη του», πρόσθεσε η ίδια.

Οι αρχές δεν έχουν δώσει καμία πληροφορία σχετικά με πιθανό κίνητρο για καμία από τις δύο επιθέσεις.

Για ημέρες, μέλη του κοινού εξέφραζαν απογοήτευση για την πορεία της έρευνας σχετικά με τους πυροβολισμούς στο πανεπιστήμιο το περασμένο Σάββατο, καθώς φαινόταν να υπάρχει ελάχιστη πρόοδος σχεδόν μία εβδομάδα μετά την επίθεση.

Ο ένοπλος εισέβαλε στο κτίριο Μηχανικής Barus & Holley του πανεπιστημίου και άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια των τελικών εξετάσεων.

Δύο φοιτητές σκοτώθηκαν και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν. Έξι παραμένουν νοσηλευόμενοι.

Οι αρχές ταυτοποίησαν τα δύο θύματα που έχασαν τη ζωή τους ως την Έλα Κουκ, 19 ετών, δευτεροετή φοιτήτρια από την Αλαμπάμα, και τον Μουχαμάντ Αζίζ Ουμουρζόκοφ, 18 ετών, πρωτοετή φοιτητή ουζμπεκικής καταγωγής με αμερικανική υπηκοότητα.

Το FBI είχε επίσης προσφέρει αμοιβή 50.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στην ταυτοποίηση, σύλληψη και καταδίκη του υπεύθυνου για την επίθεση.