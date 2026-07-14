ΗΠΑ: Μυστήριο με το παράσιτο που προκαλεί «εκρηκτική διάρροια» και έχει μολύνει πάνω από 3.000 ανθρώπους

Οι αμερικανικές υγειονομικές αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν την προέλευση μιας μεγάλης έξαρσης κυκλοσπορίασης, μιας παρασιτικής λοίμωξης που μεταδίδεται συνήθως μέσω μολυσμένου νερού ή τροφίμων και προκαλεί υδαρή και «εκρηκτική» διάρροια.

Σύμφωνα με στοιχεία πολιτειακών υγειονομικών υπηρεσιών, περισσότερα από 3.000 κρούσματα έχουν καταγραφεί σε 31 πολιτείες των ΗΠΑ. Η ασθένεια σπάνια είναι θανατηφόρα, όμως τα συμπτώματά της μπορεί να είναι ιδιαίτερα έντονα και παρατεταμένα.

Η κυκλοσπορίαση εμφανίζεται συχνότερα τους καλοκαιρινούς μήνες και συνδέεται κυρίως με την κατανάλωση μολυσμένων φρούτων, λαχανικών ή νερού. Ωστόσο, η συγκεκριμένη έξαρση έχει αποδειχθεί δύσκολη στην ιχνηλάτηση.

Ένας από τους βασικούς λόγους είναι ότι τα συμπτώματα δεν εμφανίζονται αμέσως. Σε αντίθεση με άλλες τροφιμογενείς λοιμώξεις, όπου οι ασθενείς νιώθουν αδιαθεσία μέσα σε λίγες ώρες, στην κυκλοσπορίαση μπορεί να περάσουν μία έως δύο εβδομάδες από τη μόλυνση μέχρι την εκδήλωση της νόσου.

Αυτό σημαίνει ότι οι ειδικοί πρέπει να ανατρέξουν σε όσα έφαγαν οι ασθενείς πολλές ημέρες πριν αρρωστήσουν, αναζητώντας κοινά τρόφιμα, προϊόντα ή σημεία διανομής. Η διαδικασία είναι αργή, απαιτεί πολλές συνεντεύξεις και δυσκολεύει ακόμη περισσότερο όταν τα κρούσματα είναι διασκορπισμένα σε δεκάδες πολιτείες.

Η πολιτεία που έχει πληγεί περισσότερο είναι το Μίσιγκαν, με πάνω από 2.600 κρούσματα, ενώ ακολουθεί η Νέα Υόρκη.

Η αναζήτηση της πηγής περιπλέκεται και από το γεγονός ότι το παράσιτο είναι δύσκολο να εντοπιστεί στα τρόφιμα. Η διαδικασία ελέγχου απαιτεί μεγάλες ποσότητες από το ύποπτο προϊόν, ώστε να απομονωθούν οι οργανισμοί και να επιβεβαιωθεί αν υπάρχει μόλυνση.

Ειδικοί στη δημόσια υγεία εκτιμούν ότι, λόγω της έκτασης της έξαρσης, είναι πιθανό να υπάρχουν περισσότερα από ένα σημεία μόλυνσης στην αλυσίδα τροφίμων. Αυτό κάνει ακόμη δυσκολότερο τον εντοπισμό ενός συγκεκριμένου προϊόντος ή προμηθευτή.

Οι αρχές έχουν συστήσει στους πολίτες να πλένουν σχολαστικά τα φρούτα και τα λαχανικά, να αποφεύγουν ορισμένα φρούτα, όπως τα σμέουρα, και να μαγειρεύουν τα λαχανικά όπου είναι δυνατόν, καθώς η θερμότητα μπορεί να σκοτώσει το παράσιτο.

Παράλληλα, ορισμένοι ειδικοί εκτιμούν ότι η έρευνα έχει δυσκολέψει και από τις περικοπές σε ομοσπονδιακές υπηρεσίες υγείας και προγράμματα επιτήρησης τροφιμογενών νοσημάτων.

Το ομοσπονδιακό δίκτυο FoodNet, το οποίο παρακολουθούσε παθογόνα όπως η κυκλοσπορίαση, η σαλμονέλα και η λιστέρια, έχει περιορίσει την παρακολούθηση των περισσότερων παθογόνων. Πρώην στελέχη του προγράμματος αναφέρουν ότι, χωρίς τα δεδομένα που συγκεντρώνονταν σε εθνικό επίπεδο, οι ερευνητές ξεκινούν την ιχνηλάτηση με λιγότερα εργαλεία.

Με πληροφορίες από BBC