ΗΠΑ: Μητέρες ισχυρίζονται ότι οι γιοι τους ανταλλάχθηκαν κατά τη γέννηση πριν από σχεδόν 40 χρόνια

Δύο μητέρες βρέθηκαν αντιμέτωπες με μία αδιανόητη ανακάλυψη στις ΗΠΑ, όταν έμαθαν ότι πριν από σχεδόν 40 χρόνια, το 1988, οι γιοι τους φέρεται να είχαν ανταλλαχθεί κατά τη γέννησή τους.

Η Ελίζαμπεθ Ο’Τουλ είπε ότι ένιωσε σοκαρισμένη όταν έμαθε ότι ο γιος της, ο Τζέρεμι Μόρισον, δεν ήταν βιολογικά δικό της παιδί.

«Μου φάνηκε εξωπραγματικό», είπε. «Πραγματικά δεν μου φαινόταν αληθινό μέχρι που συνάντησα τον Κάιλ από κοντά».

Το λάθος στο νοσοκομείο των ΗΠΑ

Ο Μόρισον δήλωσε ότι ανταλλάχθηκε κατά τη γέννησή του με τον Κάιλ Μπάιλιν, ο οποίος ήταν το μόνο άλλο μωρό που γεννήθηκε στο Unity Medical Center στη Βόρεια Ντακότα, στις 26 Ιανουαρίου 1988, σύμφωνα με την αγωγή που κατέθεσαν οι οικογένειες στο κρατικό δικαστήριο την περασμένη εβδομάδα.

Οι δύο ανακοινώσεις γέννησης εμφανίστηκαν μάλιστα η μία δίπλα στην άλλη στην τοπική εφημερίδα.

«Θα ήθελα να μάθω αν αυτό έγινε σκόπιμα. Εννοώ, θα περίμενε κανείς ότι με μόνο δύο μωρά δεν θα ήταν πολύ δύσκολο να τα παραδώσουν στις σωστές οικογένειες, αλλά προφανώς ήταν», δήλωσε ο Μόρισον στο CBS News.

Two North Dakota men say a DNA test uncovered a life-altering secret: they may have been switched at birth nearly four decades ago.



Kyle Bylin and Jeremy Morrison, who were the only babies born at the same hospital on Jan. 26, 1988, are now suing the medical center, alleging… pic.twitter.com/DZOkiusNvz — Fox News (@FoxNews) July 24, 2026

Το νοσοκομείο ανέφερε ότι δεν διαθέτει πλέον τα ιατρικά αρχεία του 1988.

«Αν και συμπάσχουμε βαθιά με τους άνδρες και τις οικογένειές τους, δεν έχουμε βρει κανένα στοιχείο που να υποστηρίζει τους ισχυρισμούς ότι το Unity Medical Center ή το προσωπικό του ήταν υπεύθυνο για το συμβάν», ανέφερε το νοσοκομείο σε δήλωσή του.

«Με αναστατώνει το γεγονός ότι το νοσοκομείο προσπαθεί να το παραπέμψει αλλού και να πει ουσιαστικά: "Ω, δεν συνέβη τίποτα εδώ"», δήλωσε η Έβελιν Νιούτον, η μητέρα που μεγάλωσε τον Μπάιλιν.

Η ανακάλυψη

Η ανακάλυψη έγινε όταν ο Μπάιλιν έκανε ένα τεστ DNA στο σπίτι, το οποίο είχε λάβει κατά τη διάρκεια μιας ανταλλαγής χριστουγεννιάτικων δώρων. Τα αποτελέσματά του έδειξαν ότι το DNA του ταίριαζε με αυτό της θείας του Μόρισον, το DNA της οποίας βρισκόταν στο μητρώο του «Ancestry».

«Τα αποτελέσματα [του Μπάιλιν] ταίριαζαν και με τις δύο θείες μου, ταίριαζαν και με τη μητέρα μου, η οποία είχε μόνο ένα παιδί», είπε ο Μόρισον. Το δικό του DNA τελικά ταίριαξε με αυτό των γονιών του Μπάιλιν.

Ο Μόρισον, ο οποίος ζει πλέον στο Κολοράντο, είπε ότι ήταν μια «συναισθηματική περιπέτεια» που περιγράφει ως «ευλογία αλλά και κατάρα».

«Έχω επίσης την οικογένεια που δημιούργησα για τον εαυτό μου. Ξέρετε, οι γονείς μου, η Λιζ και ο Τέρι, μου έμαθαν να είμαι ανεξάρτητος και ανθεκτικός και να μην αφήνω ποτέ τίποτα να με σταματήσει στη ζωή, αλλά να συνεχίζω απλά, καθώς όσο δύσκολα κι αν γίνουν τα πράγματα, πάντα έχεις την οικογένεια... κάποιον», είπε.

Θα ήθελε μια συγγνώμη από το νοσοκομείο «να αναγνωρίσει ότι έκαναν λάθος, ότι υπήρχαν μόνο δύο μωρά εκεί και ότι πήγαν σπίτι με τις αντίθετες οικογένειες. Το νοσοκομείο φέρει 100% την ευθύνη».

Με πληροφορίες από CBS News