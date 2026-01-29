ΗΠΑ-Μεξικό: Τηλεφωνική επικοινωνία των προέδρων Τραμπ και Σεϊνμπάουμ - Τι συζητήθηκε

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η Μεξικανή ομόλογός του Κλαούντια Σεϊνμπάουμ είχαν σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία.

Τη συζήτηση και οι δύο ηγέτες χαρακτήρισαν «παραγωγική», με αντικείμενο τις εμπορικές σχέσεις τους και θέματα ασφαλείας.

Η συζήτηση μεταξύ Τραμπ και Σεϊνμπάουμ

Ο Τραμπ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ανέφερε ότι είχε «μια πολύ παραγωγική» συζήτηση με τη Σεϊνμπάουμ, με επίκεντρο «τα σύνορα και το εμπόριο». Πρόσθεσε ότι θα επικοινωνήσουν ξανά σύντομα και θα οργανώσουν δια ζώσης συναντήσεις στις χώρες τους.

Η Σεϊνμπάουμ από την πλευρά της επιβεβαίωσε ότι η συζήτηση ήταν «εγκάρδια και παραγωγική». Στο θέμα της ασφάλειας «συμφωνήσαμε και οι δύο ότι τα πράγματα πάνε καλά», είπε στην καθημερινή συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί, μολονότι στα μέσα του μηνός ο Τραμπ απείλησε με μια «χερσαία επίθεση εναντίον των καρτέλ ναρκωτικών», ιδίως στο Μεξικό.

Η αριστερή πρόεδρος πρόσθεσε ότι «συνεχίζεται η αναθεώρηση» της συνθήκης ελευθέρου εμπορίου μεταξύ του Καναδά, των ΗΠΑ και του Μεξικού (USCAM).

Ο Καναδάς και το Μεξικό, οι οικονομίες των οποίων εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις ΗΠΑ, απειλούνται από την προστατευτική πολιτική που ακολουθεί ο Τραμπ. Το διακύβευμα και για τις δύο χώρες είναι να επαναδιαπραγματευτούν όσο πιο ευνοϊκούς όρους μπορούν στο πλαίσιο της USCAM, την οποία ο Τραμπ απορρίπτει ως «ασήμαντη» για την αμερικανική οικονομία.