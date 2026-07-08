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ΗΠΑ: Μεξικανός νεκρός από πυρά πράκτορα της ICE

Δύο έρευνες είναι σε εξέλιξη για την υπόθεση

The LiFO team
The LiFO team
ICE ΜΕΞΙΚΑΝΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ Facebook Twitter
Φωτ.: Getty Images
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Πράκτορας της ICE πυροβόλησε και σκότωσε Μεξικανό αυτοκινητιστή κατά τη διάρκεια «επιχείρησης» στο Χιούστον, του Τέξας, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ.

Πρόκειται για τον πρώτο θάνατο από σφαίρες ομοσπονδιακών πρακτόρων στο πλαίσιο της αντιμεταναστευτικής εκστρατείας της κυβέρνησης του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έπειτα από εκείνους δυο Αμερικανών υπηκόων, της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι, τον Ιανουάριο.

Η ICE σκότωσε Μεξικανό ΗΠΑ

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS), στο οποίο υπάγεται η αστυνομία μετανάστευσης, διαβεβαίωσε ότι ο Λορένσο Σαλγάδο Αραούχο, τον οποίο παρουσίασε ως μεξικανικό υπήκοο που βρισκόταν παράτυπα στην αμερικανική επικράτεια, προσπάθησε να διαφύγει τη σύλληψή του στο πλαίσιο επιχείρησης της ICE.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που λάβαμε, έπεσε πάνω σε όχημα της ICE, αρνήθηκε να υπακούσει σε πολλές φραστικές διαταγές και μετέτρεψε το αυτοκίνητό του σε όπλο προσπαθώντας να χτυπήσει πράκτορα της ICE», ανέφερε το υπουργείο.

Ο πράκτορας χρησιμοποίησε το υπηρεσιακό του όπλο «σε νόμιμη άμυνα», πρόσθεσε στην ανακοίνωση. Συμπλήρωσε ότι ο Λορένσο Σαλγάδο Αραούχο υπέκυψε σε νοσοκομείο όπου διακομίστηκε.

Έχουν αρχίσει να διενεργούνται δυο διακριτές έρευνες για την υπόθεση, από το υπουργείο και το τοπικό γραφείο της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI), πάντα σύμφωνα με την ανακοίνωση του DHS. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες αμερικανικού μέσου ενημέρωσης, το FBI διενεργεί έρευνα για επίθεση εναντίον αστυνομικού -- κι όχι για τον θάνατο του μεξικανού πολίτη.

Η αστυνομία μετανάστευσης αποτελεί την αιχμή του δόρατος στην αντιμεταναστευτική επίθεση της κυβέρνησης Τραμπ.

Οι μέθοδοι που εφαρμόζει χαρακτηρίζονται συχνά βάρβαρες, ενώ οι θάνατοι της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι, καθώς συμμετείχαν σε διαμαρτυρίες για τη δράση της, προκάλεσε έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις και κατακραυγή στη χώρα.

Επανειλημμένα, σε παλαιότερες υποθέσεις αυτής της φύσης, η δημοσιοποίηση βίντεο από φορητές κάμερες έθεσε υπό αμφισβήτηση όσα υποστήριξαν οι αμερικανικές αρχές. Στο χθεσινό θανατηφόρο επεισόδιο, αυτόπτες μάρτυρες τράβηξαν φωτογραφίες και βίντεο, ανέφερε ρεπορτάζ του NBC News.

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