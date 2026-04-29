ΗΠΑ: Mελισσοκόμος επιχείρησε να σταματήσει έξωση με σμήνη μελισσών και φυλακίστηκε

Με ποινή φυλάκισης έξι μηνών καταδικάστηκε μελισσοκόμος στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ, η οποία το 2022 είχε αφήσει ελεύθερα σμήνη μελισσών εναντίον αστυνομικών που είχαν φτάσει σε σπίτι φίλου της για να εκτελέσουν έξωση.

Η 59χρονη Rebecca Woods υποστήριξε ότι άνοιξε τις κυψέλες που μετέφερε με το όχημά της απλώς για να απολαύσουν οι μέλισσες το «όμορφο ανθισμένο τοπίο» της περιοχής. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο του Springfield, παραδέχθηκε κατά την ανάκριση ότι προσπαθούσε να αποτρέψει την έξωση ηλικιωμένου φίλου της, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Κατά το περιστατικό, αρκετοί αστυνομικοί δέχθηκαν τσιμπήματα στο κεφάλι και στο πρόσωπο, ενώ ένας χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από το γραφείο του σερίφη δείχνει τη στιγμή που οι αστυνομικοί αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει, φωνάζοντας ότι ανοίγονται οι κυψέλες, ενώ ένας από αυτούς προσπαθεί πανικόβλητος να απομακρύνει τα έντομα.

Η Γουντς είχε φτάσει στο σημείο με ρυμουλκούμενο γεμάτο κυψέλες και, φορώντας τη στολή μελισσοκόμου, άρχισε να σηκώνει τα καπάκια τους. Στη συμπλοκή που ακολούθησε, δύο αστυνομικοί την ακινητοποίησαν και τη συνέλαβαν, ενώ μεγάλο σμήνος πετούσε πάνω από την αυλή του σπιτιού.

Στο δικαστήριο αναφέρθηκε επίσης ότι, όταν ενημερώθηκε πως ορισμένοι αστυνομικοί ήταν αλλεργικοί στις μέλισσες, εκείνη απάντησε: «Α, είστε αλλεργικοί; Ωραία».

Η συνήγορός της υποστήριξε ότι η πελάτισσά της αντέδρασε υπό πίεση και πως στόχος της ήταν να προστατεύσει έναν άνδρα άνω των 80 ετών, ο οποίος υποβαλλόταν σε θεραπεία για καρκίνο και κινδύνευε να χάσει το σπίτι του. Παράλληλα, περίπου χίλιες μέλισσες πέθαναν στο περιστατικό, είτε επειδή καταπλακώθηκαν όταν ανατράπηκαν κυψέλες είτε επειδή οι θηλυκές μέλισσες πεθαίνουν μετά το τσίμπημα.

Η Γουντς αθωώθηκε για κακουργηματικές κατηγορίες, αλλά κρίθηκε ένοχη για πλημμελήματα που αφορούν επίθεση και επικίνδυνη συμπεριφορά. Έχει ήδη ασκήσει έφεση.

Με πληροφορίες από Guardian