ΗΠΑ: Μεγιστάνας από την Κίνα καταδικάστηκε σε 30 χρόνια φυλάκισης για απάτη 1 δισ. δολαρίων

Ο Γκούο Γενγκουί, ο οποίος κάποτε θεωρούνταν ένας από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες της Κίνας, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 30 ετών στις ΗΠΑ, καθώς κρίθηκε ένοχος για τη λειτουργία ενός επενδυτικού σχήματος απάτης ύψους, ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Ο πρώην μεγιστάνας του κλάδου των ακινήτων εγκατέλειψε την Κίνα το 2017 και κατέφυγε στις ΗΠΑ, όπου επαναπροσδιορίστηκε ως επικριτής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, αποκτώντας ένα ιδιαίτερα πιστό διαδικτυακό κοινό.

Ωστόσο, αργότερα καταδικάστηκε για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση (racketeering), απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

ΗΠΑ: Ο επιχειρηματίας «εκμεταλλεύτηκε ανθρώπους που επιδίωκαν να φέρουν τη δημοκρατία στην Κίνα»

Η δικαστής του ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Νέας Υόρκης, Αναλίσα Τόρες, δήλωσε ότι ο Γκούο «εκμεταλλεύτηκε ανθρώπους που επιδίωκαν να φέρουν τη δημοκρατία στην Κίνα», αποσπώντας τα χρήματά τους για να χρηματοδοτήσει τον πολυτελή τρόπο ζωής του.

Ο Γκούο ο οποίος είναι γνωστός και με άλλα ονόματα, μεταξύ των οποίων Miles Guo και Ho Wan Kwok, άκουσε την ποινή του σε μια δικαστική αίθουσα γεμάτη από υποστηρικτές του.

Ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας Σον Σ. Μπάκλεϊ δήλωσε στο BBC: «Αντί να αρκεστεί στις πολλές νόμιμες ευκαιρίες που είχε στη διάθεσή του, ο Γκούο εκμεταλλεύτηκε την εμπιστοσύνη που του έδειξαν χιλιάδες άνθρωποι, παρακινούμενος από την προσωπική του απληστία».

«Η σημερινή καταδίκη αποδεικνύει ότι ούτε η φήμη ούτε ο πλούτος τοποθετούν κάποιον υπεράνω του νόμου και ότι όσοι εξαπατούν οικογένειες για να πλουτίσουν θα έρχονται αντιμέτωποι με σοβαρές συνέπειες», πρόσθεσε.

Πριν εγκαταλείψει την Κίνα, ο Γκούο είχε δημιουργήσει μια τεράστια περιουσία ως κατασκευαστής και επενδυτής ακινήτων, διατηρώντας παράλληλα στενές σχέσεις με την κινεζική κυβέρνηση.

Ωστόσο, ζήτησε πολιτικό άσυλο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού κορυφαίοι αξιωματούχοι στην Κίνα τον κατηγόρησαν για διαφθορά.

ΗΠΑ: Ο Γκούο Γενγκουί ανέπτυξε στενή σχέση με πρώην σύμβουλο του Ντόναλντ Τραμπ

Ο καταδικασμένος μεγιστάνας εξελίχθηκε σε έντονο επικριτή του κινεζικού κομμουνιστικού καθεστώτος και απέκτησε σημαντική απήχηση στη διαδικτυακή κινεζική κοινότητα στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, μεταξύ 2018 και 2023 συγκέντρωσε περισσότερα από 1 δισ. δολάρια από διαδικτυακούς υποστηρικτές του, οι οποίοι συμμετείχαν σε επενδυτικά προγράμματα και σχήματα που σχετίζονταν με κρυπτονομίσματα.

Οι αρχές υποστήριξαν ότι τα χρήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση της πολυτελούς ζωής του, η οποία περιλάμβανε μία έπαυλη, μία Lamborghini αξίας 1 εκατ. δολαρίων και θαλαμηγό αξίας 37 εκατ. δολαρίων.

Ο Γκούο αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι τα χρήματα διατέθηκαν για τη χρηματοδότηση της πολιτικής του δράσης.

Παράλληλα, ανέπτυξε στενές σχέσεις με άλλους επικριτές της κινεζικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων και ο Στιβ Μπάνον, πρώην σύμβουλος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Γενγκουί είχε βρεθεί αντιμέτωπος με ομοσπονδιακές κατηγορίες

Ο Μπάνον και ο Γκούο εμφανίζονταν συχνά μαζί σε διαδικτυακά βίντεο και, το 2020, εγκαινίασαν την εκστρατεία με την ονομασία «Νέο Ομοσπονδιακό Κράτος της Κίνας» (New Federal State of China), με στόχο την ανατροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας.

Αργότερα την ίδια χρονιά, ο Μπάνον συνελήφθη πάνω στη θαλαμηγό του Γκούο, στην πολιτεία του Κονέκτικατ. Κατηγορήθηκε, σε άσχετη με την υπόθεση αυτή δικογραφία, για απάτη που αφορούσε φερόμενο σχέδιο εξαπάτησης δωρητών μη κερδοσκοπικού οργανισμού, ο οποίος συγκέντρωνε χρήματα για την κατασκευή τείχους στα σύνορα ΗΠΑ - Μεξικού.

Ο Μπάνον δήλωσε ένοχος ενώπιον δικαστηρίου στο Μανχάταν για κατηγορία απάτης πρώτου βαθμού και καταδικάστηκε σε τριετή ποινή υπό όρους (conditional discharge).

Είχε επίσης βρεθεί αντιμέτωπος με ομοσπονδιακές κατηγορίες για την ίδια εκστρατεία σχετικά με το τείχος, έπειτα από παραπομπή του από ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων. Ωστόσο, η ποινική δίωξη τερματίστηκε όταν ο Ντόναλντ Τραμπ του απένειμε προεδρική χάρη κατά τις τελευταίες ώρες της πρώτης του θητείας στον Λευκό Οίκο.

Με πληροφορίες από BBC