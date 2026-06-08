ΗΠΑ: Το Κέντρο Κένεντι αφαίρεσε το όνομα του Τραμπ από τον ιστότοπό του

Το Κέντρο Κένεντι αφαίρεσε το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ από τον ιστότοπό του, μετά από διαταγή που εξέδωσε τον περασμένο μήνα ένας ομοσπονδιακός δικαστής, σύμφωνα με την οποία έπρεπε να αφαιρεθεί το όνομα του προέδρου των ΗΠΑ από τον χώρο των παραστατικών τεχνών.

Η αφαίρεση του ονόματος του Τραμπ από τον ιστότοπο τη Δευτέρα πραγματοποιήθηκε λίγες μόνο ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που είχε ορίσει ο γενικός νομικός σύμβουλος του κέντρου για την αφαίρεση κάθε αναφοράς στον πρόεδρο έως τις 12 Ιουνίου.

Η απόφαση για την αφαίρεση του ονόματος του Τραμπ στο Κέντρο Κένεντι

Σε ένα σημείωμα που δημοσίευσε η Washington Post την περασμένη Πέμπτη, ο γενικός νομικός σύμβουλος του κέντρου αναφέρθηκε στη διαταγή του αμερικανικού περιφερειακού δικαστή Κρίστοφερ Κούπερ να αφαιρεθούν όλες οι αναφορές στο «Κέντρο Τραμπ Κένεντι», λέγοντας στους υπαλλήλους: «Για να συμμορφωθείτε με αυτή τη διαταγή, πρέπει να αλλάξετε αμέσως τις υπογραφές των email, τα επιστολόχαρτα και άλλα έγγραφα ώστε να αναγράφουν το όνομα όπως «Το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Τζον Φ. Κένεντι» ή «Κέντρο Κένεντι».

«Άλλες αλλαγές, όπως σε πρότυπα και έντυπα, πινακίδες, φυλλάδια και σελίδες ιστότοπων, πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2026», πρόσθετε το σημείωμα.

Στην πρόσοψη του χώρου παραστατικών τεχνών στην Ουάσιγκτον εξακολουθεί να αναγράφεται: «The Donald J Trump and The John F Kennedy Memorial Center for the Performing Arts» από το απόγευμα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με την απόφαση του Κούπερ, ο χώρος δεν μπορεί να μετονομαστεί χωρίς νόμο του Κογκρέσου.

«Το καταστατικό του Κέντρου Κένεντι καθιστά απολύτως σαφές ότι το Κέντρο πρέπει να φέρει το όνομα του προέδρου Κένεντι και δεν μπορεί να φέρει κανένα άλλο επίσημο όνομα ή να αποτελέσει δημόσιο μνημείο βάσει μονομερούς απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου… Το Κογκρέσο έδωσε στο Κέντρο Κένεντι το όνομά του και μόνο το Κογκρέσο μπορεί να το αλλάξει», έγραψε ο Κούπερ στη 94σέλιδη γνωμοδότησή του.

Ο Κούπερ εμπόδισε επίσης προσωρινά το κλείσιμο του χώρου αυτό το καλοκαίρι για ανακαίνιση, μια απόφαση που ελήφθη ως απάντηση στο διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου, το οποίο είχε επιλεγεί από τον Τραμπ και ενέκρινε το «έργο αναζωογόνησης» ύψους 257 εκατομμυρίων δολαρίων που θα είχε κλείσει το Κέντρο για δύο χρόνια.

Μετά την απόφαση του Κούπερ, ο Τραμπ επέκρινε τον δικαστή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε μια δήλωση 578 λέξεων, λέγοντας τον περασμένο μήνα: «Δεν έχω κανένα ενδιαφέρον να συνεχίσω αυτό που θα μπορούσε να είναι μόνο ένα απελπιστικό ταξίδι στο "NEVER NEVER LAND"».

Με πληροφορίες από Guardian

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