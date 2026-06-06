ΗΠΑ: Κατηγορούν το Ιράν ότι εκτόξευσε πυραύλους και drones προς τα Στενά του Ορμούζ

Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν ιρανικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που εκτοξεύθηκαν προς τα Στενά του Ορμούζ και τις γειτονικές χώρες, στην πιο πρόσφατη σύγκρουση στην περιοχή που ενδέχεται να περιπλέξει περαιτέρω τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Ο αμερικανικός στρατός ανέφερε σε δήλωση την Παρασκευή το βράδυ ότι «το Ιράν εκτόξευσε επτά βαλλιστικούς πυραύλους προς το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν λίγες ώρες αφότου το Κεντρικό Στρατηγείο των ΗΠΑ (Centcom) κατέρριψε τέσσερα ιρανικά drones μίας χρήσης που εκτοξεύθηκαν προς τα Στενά του Ορμούζ».

Οι επιθέσεις σηματοδοτούν την τελευταία έξαρση της έντασης στα Στενά, εν μέσω παρατεταμένων διαπραγματεύσεων για την παύση της σύγκρουσης.

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ουσιαστικά κλειστά από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, διακόπτοντας τις αποστολές ενεργειακών προϊόντων και προκαλώντας ραγδαία αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου, των τροφίμων και των μεταφορών στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο.

Πλησιάζει το τέλος του πολέμου ΗΠΑ με Ιράν;

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα υποδείξει ότι ο πόλεμος διάρκειας τριών μηνών πλησιάζει στο τέλος του, δηλώνοντας σε εκδήλωση την Παρασκευή ότι έχει «σε μεγάλο βαθμό τελειώσει», αλλά ότι θα μπορούσε να ολοκληρωθεί με «πιο δύσκολο τρόπο» από ό,τι με διαπραγματεύσεις.

Ωστόσο, οι έμμεσες διαπραγματεύσεις έχουν σε μεγάλο βαθμό σταματήσει. Όταν ρωτήθηκε την Παρασκευή γιατί το Ιράν δεν είχε καταλήξει σε συμφωνία, ο Τραμπ είπε στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC News: «Επειδή είναι ισχυροί. Είναι περήφανοι».

«Είχαν να κάνουν με μια πολύ αδύναμη και αναποτελεσματική ηγεσία εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων χωρών… που τους επέτρεψε να τη γλιτώσουν», είπε.

«Νομίζω ότι δεν μπορούν να πιστέψουν ότι βρίσκονται σε μια κατάσταση όπου έχουν ουσιαστικά "αποκεφαλιστεί"».

Το Centcom χαρακτήρισε τα drones «άμεση απειλή για την περιφερειακή θαλάσσια κυκλοφορία». Οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν επίσης παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ. Έξι από τους πυραύλους, σύμφωνα με το Centcom, «που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν αναχαιτίστηκαν και ένας έβδομος δεν έφτασε στον προορισμό του».

Οι πρόσφατες επιθέσεις

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν χαρακτήρισε τις ενέργειες των ΗΠΑ παραβιάσεις της εκεχειρίας της 8ης Απριλίου, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) δήλωσε ότι οι ιρανικές δυνάμεις στόχευαν να χτυπήσουν τέσσερα πετρελαιοφόρα που προσπαθούσαν να εξέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ. Το IRGC δήλωσε επίσης ότι στόχευσε δύο αμερικανικές αεροπορικές βάσεις στο Κουβέιτ και τις εγκαταστάσεις του 5ου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν.

Το Centcom, στη δήλωσή του, ανέφερε ότι δεν έχουν καταγραφεί αναφορές για τραυματισμούς αμερικανικού προσωπικού και ότι «οι ισχυρισμοί του Ιράν σχετικά με ζημιές στο αρχηγείο του 5ου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν είναι ψευδείς».

Το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ καταδίκασαν τις επιθέσεις του Ιράν, με το υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ να δηλώνει ότι οι επιθέσεις συνιστούν κλιμάκωση της έντασης.

Ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι αντιμετώπισε επτά βαλλιστικούς πυραύλους εντός του εναερίου χώρου του Κουβέιτ, οι οποίοι αναχαιτίστηκαν. Ως αποτέλεσμα της αναχαίτισης των πυραύλων, κάποια συντρίμμια έπεσαν πάνω από κατοικημένες περιοχές. Οι πύραυλοι, σύμφωνα με τον στρατό του Κουβέιτ, προκάλεσαν υλικές ζημιές, χωρίς όμως να υπάρξουν θύματα. Οι αμυντικές δυνάμεις του Μπαχρέιν δήλωσαν ότι αναχαίτισαν και κατέστρεψαν τρεις πυραύλους και αρκετά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Με πληροφορίες από Washington Post