ΗΠΑ: Καθηγητής πέθανε κατά τη διάρκεια φάρσας μαθητών του

Αργά το βράδυ της Παρασκευής, μια ομάδα εφήβων στη Τζόρτζια των ΗΠΑ οδήγησε μέχρι το σπίτι ενός καθηγητή τους, με σκοπό να του κάνουν φάρσα πετώντας στην αυλή του δεκάδες ρολά χαρτιού υγείας.

Ο 40χρονος καθηγητής, ονόματι Jason Hughes, γνώριζε για τη φάρσα και ήταν έτοιμος να εκπλήξει τους μαθητές του.

Ωστόσο, το έδαφος έξω από το σπίτι ήταν γλιστερό λόγω της βροχής και ο 40χρονος καθηγητής γλίστρησε και έπεσε στον δρόμο καθώς κατευθυνόταν προς την ομάδα των εφήβων, οι οποίοι στο μεταξύ είχαν ήδη μπει στα οχήματά τους για να φύγουν από το σημείο.

Ανάμεσά τους βρισκόταν ο 18χρονος Jayden Ryan Wallace, ο οποίος κατηγορείται ότι παρέσυρε με το αγροτικό του φορτηγάκι τον 40χρονο καθηγητή, την ώρα που εκείνος και άλλοι τέσσερις προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από το σπίτι του, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη.

Ο Wallace αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία από όχημα πρώτου βαθμού, που αποτελεί κακούργημα, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη. Επιπλέον, κατηγορείται για παράνομη είσοδο σε ιδιωτικό χώρο, επικίνδυνη οδήγηση και ρίψη σκουπιδιών.

Σε δήλωσή της, η σύζυγος του Hughes, η οποία είναι επίσης καθηγήτρια, ανέφερε ότι ο σύζυγός της και οι μαθητές που εμπλέκονται αγαπούσαν ο ένας τον άλλον. Όπως είπε, ο Hughes δεν σκόπευε να τους τιμωρήσει αλλά «ήταν ενθουσιασμένος και περίμενε να τους πιάσει επ’ αυτοφώρω».

Η ίδια πρόσθεσε ότι η οικογένεια «υποστηρίζει πλήρως την απόσυρση των κατηγοριών για όλους τους εμπλεκόμενους». «Πρόκειται για μια τρομερή τραγωδία και η οικογένειά μας είναι αποφασισμένη να αποτρέψει μια δεύτερη τραγωδία που θα κατέστρεφε τις ζωές αυτών των μαθητών», ανέφερε.

Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Hall, ο Hughes γλίστρησε και έπεσε στον δρόμο περίπου στις 11:40 μ.μ., με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από το όχημα.

Ο Wallace και οι υπόλοιποι σταμάτησαν και προσπάθησαν να προσφέρουν πρώτες βοήθειες, ανέφεραν οι αρχές. Διασώστες έφτασαν στο σημείο και ο Hughes μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι τέσσερις νεαροί που βρίσκονταν μαζί με τον Wallace, όλοι 18 ετών, κατηγορήθηκαν για παράνομη είσοδο και ρίψη απορριμμάτων σε ιδιωτική περιουσία, πλημμελήματα. Και οι πέντε έφηβοι αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση την Κυριακή, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη.

Με πληροφορίες από The New York Times