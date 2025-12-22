ΗΠΑ: Καταδιώκουν και τρίτο δεξαμενόπλοιο σε διεθνή ύδατα κοντά στη Βενεζουέλα

Οι ΗΠΑ καταδιώκουν και τρίτο δεξαμενόπλοιο στη Βενεζουέλα, με τις εντάσεις στην περιοχή αυξάνονται διαρκώς.

Η ακτοφυλακή των ΗΠΑ βρίσκεται σε «ενεργή καταδίωξη» ενός πλοίου σε διεθνή ύδατα κοντά στη Βενεζουέλα σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.

Υπενθυμίζεται ότι μέσα σε αυτό τον μήνα, οι αμερικανικές αρχές έχουν ήδη κατασχέσει δύο δεξαμενόπλοια, το ένα από αυτά το Σάββατο.

Η καταδίωξη αφορά ένα πλοίο που, σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ στο CBS News, εμπλέκεται σε παράνομες ενέργειες για να παρακάμπτει τις κυρώσεις κατά της Βενεζουέλας. «Το πλοίο φέρει ψεύτικη σημαία και βρίσκεται υπό δικαστική κατάσχεση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος.

Η κυβέρνηση Τραμπ επιμένει να κατηγορεί τη Βενεζουέλα ότι χρησιμοποιεί τα έσοδα από το πετρέλαιο για να χρηματοδοτεί εγκλήματα σχετικά με τα ναρκωτικά, με τη χώρα να χαρακτηρίζει τις κατασχέσεις των δεξαμενόπλοιων «πειρατεία». Το Σάββατο, η ακτοφυλακή των ΗΠΑ εντόπισε το Bella 1, ένα πολύ μεγάλο δεξαμενόπλοιο που φερόταν να κατευθύνεται προς τη Βενεζουέλα για φόρτωση πετρελαίου. Το Bella 1 είχε προστεθεί στη λίστα κυρώσεων των ΗΠΑ πέρυσι, κατηγορούμενο ότι μετέφερε φορτίο υπό κυρώσεις και ότι ο ιδιοκτήτης του είχε δεσμούς με το Ιράν και τη Φρουρά της Ισλαμικής Επανάστασης.

Το πλοίο αρνήθηκε να συμμορφωθεί και κατευθύνθηκε βορειοανατολικά στον Ατλαντικό, με την ακτοφυλακή των ΗΠΑ να το καταδιώκει.

Το Bella 1 είναι το τρίτο δεξαμενόπλοιο που στοχεύουν οι ΗΠΑ στα ύδατα κοντά στη Βενεζουέλα. Στις 10 Δεκεμβρίου, κατασχέθηκε το Skipper, που μετέφερε πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα στο Ιράν, ενώ το Σάββατο επιβιβάστηκαν στρατιωτικά στελέχη σε ένα δεξαμενόπλοιο με το όνομα Centuries, το οποίο μετέφερε πετρέλαιο της κρατικής εταιρείας PDVSA.

Με πληροφορίες από BBC