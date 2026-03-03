ΗΠΑ: Καταδικάστηκε πατέρας μετά την επίθεση του γιου του σε σχολείο

Ένοχος για ανθρωποκτονία και ανθρωποκτονία εξ αμελείας κρίθηκε την Τρίτη ο Κόλιν Γκρέι, πατέρας του 16χρονου δράστη της επίθεσης σε λύκειο της Τζόρτζια των ΗΠΑ, σε μια υπόθεση που δοκιμάζει τα όρια της ποινικής ευθύνης των γονέων σε περιπτώσεις μαζικών πυροβολισμών.

Οι ένορκοι χρειάστηκαν λιγότερες από δύο ώρες για να τον καταδικάσουν και για τις 27 κατηγορίες που αντιμετώπιζε: δύο για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού, δύο για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, 18 για κακοποίηση ανηλίκου και πέντε για επικίνδυνη συμπεριφορά. Ο 54χρονος δεν αντέδρασε εμφανώς στην ανακοίνωση της ετυμηγορίας και αποχώρησε από την αίθουσα με χειροπέδες. Αντιμετωπίζει ποινή από 10 έως 30 έτη κάθειρξης για κάθε κατηγορία ανθρωποκτονίας και από 1 έως 10 έτη για κάθε κατηγορία ανθρωποκτονίας εξ αμελείας.

Η εισαγγελία υποστήριξε ότι ο Γκρέι αγόρασε στον γιο του τυφέκιο τύπου AR-15 για τα Χριστούγεννα και του επέτρεψε πρόσβαση σε όπλο και πυρομαχικά, παρότι είχαν προηγηθεί προειδοποιήσεις για απειλές και ανησυχητική συμπεριφορά. Στις 4 Σεπτεμβρίου 2024, ο τότε 14χρονος Κολτ Γκρέι χρησιμοποίησε το όπλο για να ανοίξει πυρ στο λύκειο Apalachee στο Γουίντερ της Τζόρτζια, σκοτώνοντας δύο εκπαιδευτικούς και δύο μαθητές και τραυματίζοντας ακόμη εννέα άτομα.

«Αυτός ο άνθρωπος και ο γιος του ευθύνονται και οι δύο για την τεράστια οδύνη που προκλήθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου», δήλωσε στην αγόρευσή της η εισαγγελέας Πατρίσια Μπρουκς.

Η υπεράσπιση αντέτεινε ότι ο κατηγορούμενος δεν γνώριζε τα σχέδια του γιου του και ότι είχε προσπαθήσει να του εξασφαλίσει βοήθεια για τα προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετώπιζε. Το κατηγορητήριο έκανε λόγο για «ποινική αμέλεια», υποστηρίζοντας ότι ο πατέρας «αγνόησε συνειδητά έναν ουσιώδη και αδικαιολόγητο κίνδυνο».

Η δίκη εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση στις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδίδονται ευθύνες, πέραν του δράστη, και σε γονείς ή άλλους εμπλεκόμενους. Παρουσιάζει ομοιότητες με την υπόθεση των Τζέιμς και Τζένιφερ Κράμπλι στο Μίσιγκαν, οι οποίοι καταδικάστηκαν μετά την επίθεση του 15χρονου γιου τους σε σχολείο το 2021.

Ο Κολτ Γκρέι έχει παραδεχθεί ότι διέπραξε την επίθεση, σύμφωνα με τις αρχές. Έχει δηλώσει αθώος σε 55 κακουργηματικές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων τέσσερις για ανθρωποκτονία με δόλο. Δεν έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία δίκης.

Τι κατατέθηκε στη δίκη

Η πολιτεία παρουσίασε επί δύο εβδομάδες μαρτυρίες μαθητών και εκπαιδευτικών που επέζησαν, καταγραφές από ανακρίσεις του Κόλιν Γκρέι, φωτογραφίες που έδειχναν όπλα και πυρομαχικά αφύλακτα σε ντουλάπα υπνοδωματίου, καθώς και καταθέσεις συγγενών για την επιδείνωση της ψυχικής κατάστασης του ανήλικου.

Η εν διαστάσει σύζυγος του κατηγορουμένου, Μάρσι Γκρέι, κατέθεσε ότι ο γιος τους αντιμετώπιζε έντονο άγχος και κρίσεις πανικού και ότι ήταν «προφανές» πως χρειαζόταν επαγγελματική βοήθεια. Υποστήριξε ότι ο σύζυγός της δεν αντιμετώπισε επαρκώς το ζήτημα.

Οι ένορκοι είδαν βίντεο από κάμερα αστυνομικού της 21ης Μαΐου 2023. Τότε, αστυνομικοί της κομητείας Τζάκσον είχαν πάει στο σπίτι των Γκρέι μετά από πληροφορία του FBI για διαδικτυακή απειλή εναντίον σχολείου. Ο ανήλικος αρνήθηκε ότι έκανε την ανάρτηση και οι αρχές δεν κατάφεραν να τεκμηριώσουν την απειλή. Το τυφέκιο τύπου AR-15 αγοράστηκε αργότερα, μέσα στο ίδιο έτος.

Από την πλευρά της υπεράσπισης κατέθεσε μόνο ο ίδιος ο Κόλιν Γκρέι. Είπε ότι αγόρασε το όπλο ως προσπάθεια να φέρει τον γιο του πιο κοντά σε δραστηριότητες στην ύπαιθρο και ότι είχε κανονίσει σχολική συμβουλευτική για τα ζητήματα ψυχικής υγείας. Στην αντεξέταση παραδέχθηκε ότι στο σπίτι υπήρχαν όπλα και πυρομαχικά σε ντουλάπα χωρίς ασφάλιση και ότι ο γιος του κρατούσε κατά καιρούς το συγκεκριμένο όπλο στο δωμάτιό του. Παραδέχθηκε επίσης ότι γνώριζε περιστατικά σωματικής βίας και ανησυχητικά μηνύματα πριν από την επίθεση.

Το δικαστήριο είδε ακόμη υλικό από κάμερες ασφαλείας του σχολείου με τις κινήσεις του ανήλικου το πρωί της 4ης Σεπτεμβρίου 2024. Σχολικοί υπεύθυνοι και ο σχολικός αστυνομικός προσπάθησαν να τον εντοπίσουν μετά από ανησυχητικά σχόλια, αλλά τον μπέρδεψαν με άλλον μαθητή με παρόμοιο όνομα. Λίγο αργότερα, ο 14χρονος έβγαλε το όπλο που είχε κρύψει στο σακίδιό του και άνοιξε πυρ σε αίθουσα μαθηματικών και στον διάδρομο. Σκοτώθηκαν οι εκπαιδευτικοί Ρίτσαρντ Άσπινγουολ και Κριστίνα Ιρίμιε και οι μαθητές Μέισον Σέρμερφορν και Κρίστιαν Ανγκούλο.

