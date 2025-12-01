ΗΠΑ: Καραμπόλα τουλάχιστον 45 οχημάτων λόγω ισχυρού χιονιά στην Ιντιάνα

Το περασμένο Σάββατο (29/11), η πολιτεία Ιντιάνα των ΗΠΑ χτυπήθηκε από ισχυρή κακοκαιρία με πυκνή χιονόπτωση.

Σύμφωνα με την Πολιτειακή Αστυνομία, στην περιφέρεια γύρω από το Terre Haute σημειώθηκε καραμπόλα στον αυτοκινητόδρομο I-70, με τα εμπλεκόμενα αυτοκίνητα να φτάνουν τουλάχιστον τα 45. Αρχικά, οι αρχές έκαναν λόγο για 20-30 οχήματα.

Η καραμπόλα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, εν μέσω δύσκολων καιρικών συνθηκών που καθιστούσαν την οδήγηση εξαιρετικά επικίνδυνη.

Παρά την έκταση του ατυχήματος και τον μεγάλο αριθμό οχημάτων, δεν αναφέρθηκαν σοβαροί τραυματισμοί. Οι περισσότεροι οδηγοί βγήκαν με ελαφρά ή χωρίς τραύματα.

Η κυκλοφορία σταμάτησε για τουλάχιστον έξι ώρες, ενώ συνεργεία απομάκρυναν τα οχήματα.

Το περιστατικό έρχεται ως μέρος ενός ευρύτερου κύματος κακοκαιρίας στα δυτικά και νότια των ΗΠΑ που οδήγησε σε τουλάχιστον 1.400 ακυρώσεις πτήσεων, σύμφωνα με στοιχεία από την πλατφόρμα FlightAware.