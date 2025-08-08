ΗΠΑ: «Καμία πρόθεση» αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους, δηλώνει ο Βανς

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντ. Βανς, ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν σκοπεύει να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος, μιλώντας την Παρασκευή από το Κεντ της Αγγλίας, όπου συναντήθηκε με τον Βρετανό υπουργό Εξωτερικών, Ντέιβιντ Λάμι.

Λίγο πριν την έναρξη των συνομιλιών, σχολίασε την πρόθεση του Λονδίνου να προχωρήσει τον Σεπτέμβριο στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, αν δεν υπάρξει εκεχειρία στη Γάζα. Όπως είπε, δεν είναι σαφές τι θα σήμαινε στην πράξη μια τέτοια αναγνώριση, «με δεδομένο ότι δεν υπάρχει λειτουργική κυβέρνηση εκεί».

«Αν η ειρήνη στην περιοχή ήταν εύκολη υπόθεση, θα είχε ήδη επιτευχθεί», σημείωσε χαρακτηριστικά.

H συνάντηση Βανς – Λάμι εντάσσεται στον ευρύτερο διάλογο μεταξύ ΗΠΑ και Βρετανίας για τους τρόπους τερματισμού των πολεμικών συγκρούσεων, τόσο στον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας όσο και στη σύγκρουση Ισραήλ–Χαμάς, και έρχεται σε μια περίοδο έντονων διεθνών διεργασιών για το Παλαιστινιακό.

«Συμμαχία» 15 κρατών για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους

Παράλληλα, η Γαλλία και άλλες 14 χώρες συνυπέγραψαν την κοινή διακήρυξη New York Call, σηματοδοτώντας ένα πιθανό «κύμα» αναγνωρίσεων παλαιστινιακού κράτους τους επόμενους μήνες, με συμμετοχή χωρών όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Νέα Ζηλανδία και η Πορτογαλία.

Η διακήρυξη, που εκδόθηκε στο περιθώριο τριήμερης διάσκεψης του ΟΗΕ για την επανεκκίνηση της λύσης των δύο κρατών, υπογραμμίζει την ανάγκη ειρηνικής συνύπαρξης Ισραήλ και Παλαιστίνης εντός ασφαλών, αναγνωρισμένων συνόρων και την ενοποίηση της Γάζας με τη Δυτική Όχθη υπό την Παλαιστινιακή Αρχή.

Παράλληλα, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η χώρα του θα αναγνωρίσει την Παλαιστίνη τον Σεπτέμβριο εάν δεν υπάρξουν ουσιαστικά βήματα από το Ισραήλ για κατάπαυση του πυρός και πρόοδο προς βιώσιμη ειρήνη. Αντίθετα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καταδίκασε την πρωτοβουλία, υποστηρίζοντας ότι «επιβραβεύει τη Χαμάς».

Η Αυστραλία και ο Καναδάς εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο αναγνώρισης, συνδέοντας την απόφαση με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων, ενώ το Ισραήλ, μέσω του πρεσβευτή του στον ΟΗΕ Ντάνι Ντάμον, κατηγόρησε τις χώρες που υπέγραψαν τη διακήρυξη ότι «νομιμοποιούν την τρομοκρατία» και δεν δίνουν προτεραιότητα στην απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς.

Με πληροφορίες από Euronews, Guardian