ΗΠΑ: Kαλούν τους πολίτες τους να φύγουν άμεσα από τη Βενεζουέλα λόγω επικίνδυνων ένοπλων ομάδων

Οι ΗΠΑ κάλεσαν τους πολίτες τους να φύγουν άμεσα από τη Βενεζουέλα, εν μέσω αναφορών ότι ένοπλοι παραστρατιωτικοί προσπαθούν να εντοπίσουν Αμερικανούς, μια εβδομάδα μετά τη σύλληψη του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο.

Σε μια ειδοποίηση ασφαλείας που εκδόθηκε το Σάββατο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι υπάρχουν αναφορές για ένοπλα μέλη παραστρατιωτικών φιλοκαθεστωτικών ομάδων, γνωστών ως colectivos στη Βενεζουέλα, που στήνουν οδοφράγματα και ελέγχουν οχήματα για να βρουν στοιχεία ότι οι επιβαίνοντες είναι Αμερικανοί ή υποστηρικτές των ΗΠΑ.

«Οι Αμερικανοί πολίτες στη Βενεζουέλα πρέπει να παραμένουν σε εγρήγορση και να είναι προσεκτικοί κατά τα οδικά τους ταξίδια», αναφέρεται στην ειδοποίηση, η οποία καλεί τους πολίτες να φύγουν άμεσα, τώρα που ορισμένες διεθνείς πτήσεις από τη Βενεζουέλα έχουν ξαναρχίσει.

Μιλώντας στους New York Times την περασμένη εβδομάδα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ήθελε να επισκεφθεί τη Βενεζουέλα στο μέλλον, αφού είχε ισχυριστεί ότι οι ΗΠΑ «διευθύνουν» τη χώρα μετά την αφαίρεση των ηγετών της μέσω μιας νυχτερινής επιχείρησης στην Καράκας. «Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα είναι ασφαλές», είπε στους δημοσιογράφους. Η ειδοποίηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ έδειξε πόσο ευμετάβλητη παραμένει η κατάσταση μετά τη στρατιωτική επιχείρηση του προηγούμενου Σαββατοκύριακου, κατά την οποία σκοτώθηκαν πολλοί άνθρωποι.

Ενώ πολλοί αντίπαλοι του Μαδούρο γιόρτασαν τη σύλληψή του από τις ΗΠΑ, υποστηρικτές της κυβέρνησης βγήκαν στους δρόμους για να καταγγείλουν την επιχείρηση ως ιμπεριαλιστική πράξη επιθετικότητας.

Απαντώντας στην ειδοποίηση ασφαλείας, το υπουργείο Εξωτερικών της Βενεζουέλας δήλωσε ότι η προειδοποίηση ήταν «βασισμένη σε ψευδείς πληροφορίες που στοχεύουν στη δημιουργία μιας ψευδούς αίσθησης κινδύνου».

«Η Βενεζουέλα βρίσκεται σε απόλυτη ηρεμία, ειρήνη και σταθερότητα. Όλα τα κατοικημένα κέντρα, οι οδικές αρτηρίες, τα οδοφράγματα και οι υπηρεσίες ασφαλείας λειτουργούν κανονικά, και όλα τα όπλα της Δημοκρατίας είναι υπό τον έλεγχο της Μπολιβαριανής Κυβέρνησης, του μοναδικού εγγυητή της νόμιμης μονοπωλιακής χρήσης βίας και της ηρεμίας του λαού», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Ωστόσο, δημοσιογράφοι και ακτιβιστές στην Καράκας έχουν δει μέλη των colectivos, οπλισμένα και πάνω σε μοτοσυκλέτες, να περιπολούν και να στήνουν σημεία ελέγχου στην πρωτεύουσα.

Τέλος, οι δρόμοι που συνδέουν την Καράκας με τα δυτικά σύνορα είναι φυλασσόμενοι με δεκάδες στρατιωτικά και αστυνομικά οδοφράγματα.

