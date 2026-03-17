ΗΠΑ: «Καλό που παραιτήθηκε», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για τον Τζο Κεντ

Την πρώτη του δήλωση έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την παραίτηση του επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ, Τζο Κεντ.

Απάντηση έδωσε και η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

Μεταξύ άλλων σε ανάρτησή της τόνιζε ότι η επιστολή παραίτησής του περιείχε «πολλούς ψευδείς ισχυρισμούς».

Η πρώτη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Τραμπ δήλωσε ότι πάντα θεωρούσε τον πρώην ανώτερο αξιωματούχο «καλό παιδί», αλλά «πολύ αδύναμος σε θέματα ασφάλειας».

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι «όταν διάβασα τη δήλωσή του συνειδητοποίησα ότι είναι καλό που παραιτήθηκε, γιατί είπε ότι το Ιράν δεν ήταν απειλή! Κάθε χώρα αντιλαμβάνεται ότι το Ιράν είναι απειλή. Το ερώτημα είναι αν σκόπευαν ή όχι να κάνουν κάτι για αυτό. Αρκετοί άνθρωποι λένε για χρόνια ότι ο πρόεδρος έπρεπε να στραφεί εναντίον του Ιράν γιατί ήθελαν ένα πυρηνικό όπλο».

Η απάντηση του Λευκού Οίκου στην παραίτηση του Τζο Κεντ

Στην ανάρτησή της η Λέβιτ ανέφερε πως «υπάρχουν πολλοί ψευδείς ισχυρισμοί σε αυτή την επιστολή, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ συγκεκριμένα σε έναν: ότι «το Ιράν δεν αποτελούσε άμεση απειλή για τη χώρα μας». Αυτός είναι ο ίδιος ψευδής ισχυρισμός που οι Δημοκρατικοί και ορισμένοι στα φιλελεύθερα μέσα ενημέρωσης επαναλαμβάνουν συνεχώς».

«Όπως δήλωσε σαφώς και ρητά ο πρόεδρος Τραμπ, διέθετε ισχυρές και αδιάσειστες αποδείξεις ότι το Ιράν επρόκειτο να επιτεθεί πρώτο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν από πολλές πηγές και παράγοντες. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα έπαιρνε ποτέ την απόφαση να αναπτύξει στρατιωτικά μέσα εναντίον ενός ξένου εχθρού χωρίς να έχει βάσεις», συμπλήρωσε και τόνισε ότι «το Ιράν είναι ο κορυφαίος κρατικός χορηγός της τρομοκρατίας στον κόσμο».

«Το ιρανικό καθεστώς είναι κακό. Σκότωσε με υπερηφάνεια Αμερικανούς, διεξήγαγε πόλεμο εναντίον της χώρας μας και μας απείλησε ανοιχτά μέχρι την έναρξη της Επιχείρησης Epic Fury».

Η ίδια υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι το Ιράν σκόπευε να χρησιμοποιήσει βαλλιστικούς πυραύλους ως ασπίδα για να συνεχίσει να επιτυγχάνει τον τελικό του στόχο, τα πυρηνικά όπλα. Ανέφερε ακόμα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε στο Ιράν την ευκαιρία να μην συνεχίσει με τις βλέψεις του και ότι δεν «θα δέχονταν την ειρήνη, καθώς η απόκτηση πυρηνικών όπλων ήταν ο πρωταρχικός τους στόχος».



«Ο πρόεδρος Τραμπ κατέληξε τελικά στο συμπέρασμα ότι μια κοινή επίθεση με το Ισραήλ θα μείωνε σημαντικά τον κίνδυνο για τις ζωές Αμερικανών που θα προέκυπτε από μια πρώτη επίθεση του τρομοκρατικού ιρανικού καθεστώτος και θα αντιμετώπιζε αυτή την επικείμενη απειλή για τα συμφέροντα εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ. Όλα αυτά οδήγησαν τον πρόεδρο Τραμπ στο συμπέρασμα ότι αυτή η στρατιωτική επιχείρηση ήταν απαραίτητη για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, και γι' αυτό ξεκίνησε την εξαιρετικά επιτυχημένη Επιχείρηση Epic Fury».

Κλείνοντας δήλωσε σχετικά με τις αναφορές του Κεντ ότι «ο παράλογος ισχυρισμός ότι ο πρόεδρος Τραμπ πήρε αυτή την απόφαση υπό την επιρροή άλλων, ακόμη και ξένων χωρών, είναι τόσο προσβλητικός όσο και γελοίος. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει δείξει αξιοσημείωτη συνέπεια και εδώ και ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ δηλώνει ότι το Ιράν δεν μπορεί ΠΟΤΕ να κατέχει πυρηνικό όπλο».

Η παραίτηση του Τζο Κεντ

Ο επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ, ο Τζο Κεντ, παραιτήθηκε σήμερα, Τρίτη, με αιχμές κατά του πολέμου που ξεκίνησαν ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν.

Σε επιστολή του προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, την οποία δημοσίευσε στο X, δήλωσε ότι «δεν μπορώ με καθαρή τη συνείδησή μου να υποστηρίξω τον συνεχιζόμενο πόλεμο στο Ιράν. Το Ιράν δεν συνιστούσε άμεση απειλή για τη χώρα μας και είναι σαφές ότι ξεκινήσαμε αυτόν τον πόλεμο λόγω πιέσεων από το Ισραήλ και το ισχυρό αμερικανικό λόμπι του».

«Στις αρχές αυτής της κυβέρνησης, υψηλόβαθμοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι και ισχυρά μέλη των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης ανέπτυξαν μια εκστρατεία παραπληροφόρησης που υπονόμευσε πλήρως την πλατφόρμα σας «Πρώτα η Αμερική» και έσπειρε φιλοπολεμικά αισθήματα για να ενθαρρύνει έναν πόλεμο με το Ιράν».

«Αυτό το περιβάλλον μονοφωνίας χρησιμοποιήθηκε για να σας εξαπατήσει ώστε να πιστέψετε ότι το Ιράν αποτελούσε άμεση απειλή για τις ΗΠΑ και ότι αν βομβαρδίζατε τώρα, υπήρχε ένας σαφής δρόμος προς μια γρήγορη νίκη. Αυτό ήταν ένα ψέμα και είναι η ίδια τακτική που χρησιμοποίησαν οι Ισραηλινοί για να μας σύρουν στον καταστροφικό πόλεμο του Ιράκ που κόστισε στο έθνος μας τη ζωή χιλιάδων από τους καλύτερους άνδρες και γυναίκες μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε ξανά αυτό το λάθος», τονίζει ο Κεντ.