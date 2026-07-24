ΗΠΑ και Ιράν αντάλλαξαν νέες επιθέσεις στον Κόλπο - Εντείνονται οι φόβοι για κλιμάκωση της σύγκρουσης

Το Ιράν δήλωσε ότι πραγματοποίησε επιθέσεις με drones εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων και βάσεων σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, ως αντίποινα για τη 13η συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών επιθέσεων κατά της χώρας.

Αναφέρθηκαν εκρήξεις κατά μήκος της ακτής του Ιράν στον Περσικό Κόλπο, καθώς και σε περιοχές της δυτικής, βόρειας και κεντρικής χώρας. Τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν σε επίθεση στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Στη συνέχεια, το Ιράν ανακοίνωσε επιθέσεις εναντίον του Κουβέιτ, σύμμαχου των ΗΠΑ, ενώ ηχούσαν σειρήνες στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία, και οι πτήσεις σταμάτησαν σε ένα σημαντικό αεροδρόμιο του Ιράκ μετά από αναφορές για συντριβή μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

Αυτό συμβαίνει την ώρα που το Ιράν καταδίκασε το σχέδιο των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία για την αποζημίωση των ζημιών του πολέμου, σε ένδειξη περαιτέρω κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ των δύο χωρών.

Επιθέσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ

Την Πέμπτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ζημιές σε πλοία και φορτία στα Στενά του Ορμούζ θα καλυφθούν από «ιρανικά χρήματα που έχουν στην κατοχή τους και ελέγχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες».

«Αυτές οι ζημιές μπορεί να είναι πολύ σημαντικές, αλλά, παρ’ όλα αυτά, αυτό είναι το δίκαιο και το σωστό», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Truth Social».

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί απάντησε λέγοντας ότι η κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων άλλης χώρας για την «αποζημίωση μελλοντικών αξιώσεων που δεν σχετίζονται με το συγκεκριμένο περιστατικό αποτελεί προκλητικό προηγούμενο».

«Το χάος που θα ακολουθήσει δεν θα είναι ούτε ευχάριστο ούτε ειρηνικό», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις του Τραμπ έρχονται λίγες μόνο ημέρες πριν από τη συνάντηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον πρόεδρο στον Λευκό Οίκο την Τρίτη.

Ο Νετανιάχου έχει επίσης προγραμματίσει να παραστεί σε τελετή μνήμης για τον εκλιπόντα γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ — έναν μακροχρόνιο υποστηρικτή του Ισραήλ. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθεί με τον Τραμπ την ίδια ημέρα.

Συνεχίζονται οι πολεμικές επιχειρήσεις μεταξύ των δύο χωρών

Τον Ιούνιο, οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν σε ένα Μνημόνιο Συνεργασίας (MOU) 14 σημείων για την παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, καθώς και για την επίτευξη συμφωνίας που θα έθετε τέλος στον πόλεμο εντός των επόμενων 60 ημερών.

Ωστόσο, τρεις εβδομάδες μετά την υπογραφή του, ο Τραμπ κήρυξε την κατάπαυση του πυρός «τελειωμένη», μετά από ιρανικές επιθέσεις εναντίον πλοίων στα Στενά και τις αμερικανικές ανταποδιδόμενες επιθέσεις.

Το σημείο 11 του Μνημονίου Κατανόησης διευκρινίζει ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αναλαμβάνουν να καταστήσουν πλήρως διαθέσιμα προς χρήση τα δεσμευμένα ή υπό περιορισμό κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν».

Καθώς οι ΗΠΑ πιέζουν για να ανακτήσουν τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, αυξάνεται η ανησυχία για νέες απειλές κατά της ναυτιλίας στην Ερυθρά Θάλασσα από τους Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν.

Αυτό συνέβαλε στην επιστροφή της τιμής του αργού πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι – το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο.

Ο Τραμπ, ξεχωριστά την Πέμπτη, υποσχέθηκε «σοβαρή στρατιωτική τιμωρία» κατά του Ιράν για τις επιθέσεις των Χούθι.

Αργότερα δήλωσε στον ιστότοπο ειδήσεων Axios ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει μεγάλης κλίμακας πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν και να εξαπολύσει επιθέσεις «μεγαλύτερες από ποτέ».

Οι εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν κλιμακώνονται από τις αρχές Ιουλίου.

Με πληροφορίες από BBC