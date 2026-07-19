ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν επιθέσεις μετά τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτών στην Ιορδανία

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν το βράδυ του Σαββάτου (18/7) νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν, με στόχο εγκαταστάσεις παράκτιας επιτήρησης και συστήματα αεράμυνας, σύμφωνα με Αμερικανούς στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι επλήγη επίσης ένας υπό κατασκευή πυρηνικός σταθμός παραγωγής ενέργειας στην πόλη Νταρχοβίν, στα νοτιοδυτικά της χώρας, καθώς και το νησί Κεσμ στα Στενά του Ορμούζ.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom) ανακοίνωσε ότι έπληξε επίσης δυνάμεις των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC), οι οποίες ευθύνονται για την επίθεση που προκάλεσε τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτών στην Ιορδανία την Παρασκευή, ενώ ένας ακόμη στρατιωτικός παραμένει αγνοούμενος.

Το Ιράν έχει πραγματοποιήσει τα δικά του πλήγματα, με αξιωματούχους στο Κουβέιτ να αναφέρουν ότι μια εγκατάσταση ηλεκτροδότησης και υδροδότησης δέχθηκε επίθεση για δεύτερη φορά μέσα σε δύο ημέρες. Το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι η αεράμυνά του αναχαίτισε επίθεση.

ΗΠΑ και Ιράν έχουν εντείνει τις επιθέσεις μεταξύ τους τις τελευταίες ημέρες, με τις δύο πλευρές να κατηγορούνται για πλήγματα εναντίον κρίσιμων υποδομών.

Η Ουάσινγκτον έχει επίσης επαναφέρει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, ενώ η Τεχεράνη έχει ανακοινώσει ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά, καθώς η αρχική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός κατέρρευσε λιγότερο από έναν μήνα μετά την έναρξή της.

Την Κυριακή, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι δύο πλοία αγνόησαν τις ιρανικές προειδοποιήσεις να μην περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ και, ως αποτέλεσμα, ενεπλάκησαν σε «ατύχημα». Προειδοποίησαν ότι όλα τα πλοία που «επηρεάζονται» από τις ΗΠΑ και «χρησιμοποιούν μη ασφαλείς διαδρομές» θα «εμπλακούν σίγουρα ατυχήματα».

Επίσης την Κυριακή, η αμερικανική πρεσβεία στο Αμμάν ανακοίνωσε ότι οι αρχές της Ιορδανίας εκκένωσαν το διεθνές αεροδρόμιο και το λιμάνι της νότιας πόλης Άκαμπα λόγω μιας «συγκεκριμένης και αξιόπιστης απειλής». Λίγο μετά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Ιορδανίας και κρατικό μέσο της χώραςδιέψευσε την είδηση.

Ο αμερικανικός στρατός ανέφερε ότι η όγδοη συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων κατά του Ιράν είχε στόχο «να μειώσει περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ» και να «τιμωρήσει άμεσα τις δυνάμεις των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης που εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον Αμερικανών στρατιωτικών στην Ιορδανία το προηγούμενο βράδυ».

Βίντεο από την ιορδανική βάση, τα οποία έχουν επιβεβαιωθεί ως αυθεντικά, δείχνουν τουλάχιστον δύο χτυπήματα και μία έκρηξη. Αναφερόμενος στον θάνατο των Αμερικανών στρατιωτών, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε: «Καλή τύχη, ήρωες. Η θυσία τους ενισχύει ακόμη περισσότερο την αποφασιστικότητά μας».

Ο αριθμός των Αμερικανών νεκρών στη σύγκρουση ανέρχεται πλέον στους 16, μετά τον θάνατο ενός Αμερικανού πιλότου του Πολεμικού Ναυτικού που είχε εξαφανιστεί νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Στο Ιράν, τουλάχιστον 50 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 500 έχουν τραυματιστεί από αμερικανικές επιδρομές τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη είχαν καταλήξει σε μια προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου τον Ιούνιο, όμως η συμφωνία κατέρρευσε μέσα σε λίγες εβδομάδες, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει στις 8 Ιουλίου ότι η συμφωνία «έχει τελειώσει».

Αργά το Σάββατο, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, δήλωσε σε γραπτή ανακοίνωσή του ότι οι «επανειλημμένες παραβιάσεις» της συμφωνίας από τις ΗΠΑ «αποκάλυψαν μια θεμελιώδη αλήθεια: η υπογραφή του Αμερικανού προέδρου είναι εντελώς άνευ αξίας και στερείται αξιοπιστίας».

Με πληροφορίες από BBC