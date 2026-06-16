ΗΠΑ - Ιράν: Την Παρασκευή στη Λουκέρνη της Ελβετίας η υπογραφή της συμφωνίας

Η Ελβετία αποκάλυψε σήμερα, Τρίτη, τον τόπο και τον χρόνο που έχει προγραμματιστεί να υπογραφεί η συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), η τελετή υπογραφής του μνημονίου κατανόησης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου σε πολυτελές ξενοδοχείο στο όρος Μπούργκενστοκ, το οποίο δεσπόζει πάνω από τη λίμνη της Λουκέρνης, στην κεντρική Ελβετία.

«Σε αυτή τη φάση, η υπογραφή προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μπούργκενστοκ», ανέφερε το υπουργείο στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

ΗΠΑ - Ιράν: Γιατί επιλέχθηκε η συγκεκριμένη τοποθεσία

Παράλληλα, σημείωσε ότι η συγκεκριμένη τοποθεσία επιλέχθηκε επειδή βρίσκεται σε απομονωμένο σημείο της κεντρικής Ελβετίας, είναι δύσκολα προσβάσιμη και συνεπώς ευκολότερη στην ασφάλεια και τη φύλαξή της.

Όπως διευκρίνισε το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών, το Μπούργκενστοκ προτάθηκε από μεσολαβητές του Πακιστάν και του Κατάρ, καθώς και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν.

Η ανακοίνωση έρχεται ενώ οι δύο πλευρές βρίσκονται ένα βήμα πριν από την οριστικοποίηση του μνημονίου κατανόησης, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει τη βάση για την εφαρμογή της πρόσφατης συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Οι όροι του Ιράν στη συμφωνία με τις ΗΠΑ

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραγτσί, επέμεινε σήμερα στην σημασία του να δοθεί τέλος στον πόλεμο στον Λίβανο μεταξύ του Ισραήλ και της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συμφωνίας που επιτεύχθηκε με τις ΗΠΑ.

«Πρόκειται χωρίς αμφιβολία για το πιο σημαντικό ζήτημα του πρωτοκόλλου: η ανακοίνωση της άμεσης και διαρκούς παύσης του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου», δήλωσε ο υπουργός σε συνάντηση με ξένους διπλωμάτες, με τα σχόλιά του να μεταδίδονται από την κρατική τηλεόραση.

«Το τέλος του πολέμου δεν μπορεί να διαχωριστεί από το οριστικό τέλος της σύγκρουσης», δήλωσε. «Κατά την άποψή μας, υπάρχουν δύο πλευρές σε αυτό το πρωτόκολλο: από μία πλευρά οι ΗΠΑ και το Ισραήλ και από την άλλη το Ιράν και η Χεζμπολάχ».

Η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον ανακοίνωσαν χθες ότι κατέληξαν σε πρωτόκολλο συμφωνίας για να δοθεί τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που πυροδοτήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου από αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στην Τεχεράνη.

Ο Λίβανος ενεπλάκη στη σύγκρουση όταν η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε στις 2 Μαρτίου ρουκέτες κατά του Ισραήλ, που ανταπάντησε με αεροπορικούς βομβαρδισμούς και χερσαία επίθεση στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου βρίσκονται ακόμα στρατεύματα.

«Η όποια στρατιωτική επίθεση του σιωνιστικού καθεστώτος κατά του Λιβάνου και η συνέχιση της κατοχής στα λιβανικά εδάφη, θα θεωρηθούν παραβίαση» του πρωτοκόλλου συμφωνίας, δήλωσε ο Αραγτσί.

Με πληροφορίες από AFP News Agency