ΗΠΑ-Ιράν: Συνάντηση Γουίτκοφ και Αραγτσί την Παρασκευή - Τι θα συζητηθεί

Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ πρόκειται να συναντηθεί την Παρασκευή με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

Στόχος της συνάντησης είναι να συζητήσουν μια ενδεχόμενη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Η συνάντηση αυτή θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios που επικαλείται δύο πηγές οι οποίες έχουν γνώση του θέματος.

Το ιρανικό πρακτορείο Tasnim είχε μεταδώσει το πρωί ότι η συνάντηση επρόκειτο να γίνει σήμερα, κάτι όμως που δεν επιβεβαιώθηκε από την Ουάσινγκτον.

Με πληροφορίες από Reuters και Axios