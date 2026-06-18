ΗΠΑ-Ιράν: Κανονικά στη Γενεύη η συνάντηση της Παρασκευής

Η Ελβετία επιβεβαίωσε ότι οι προγραμματισμένες επαφές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα πραγματοποιηθούν κανονικά στη Γενεύη, την Παρασκευή.

Η ανακοίνωση έρχεται καθώς σύγχυση είχε προκληθεί τις τελευταίες ώρες με τις αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης (MoU) μεταξύ των δύο χωρών.

Κανονικά η συνάντηση στη Γενεύη για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Οι αμφιβολίες εντάθηκαν όταν ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ δήλωσε ότι το κείμενο της συμφωνίας έχει ήδη υπογραφεί ψηφιακά από τις δύο πλευρές, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν απαιτείται φυσική τελετή υπογραφής στην Ελβετία.

Την ίδια στιγμή, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ τροποποίησε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, αφαιρώντας την αναφορά σε τελετή υπογραφής την Παρασκευή, γεγονός που ενίσχυσε τις αμφιβολίες για το πρόγραμμα των επαφών.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ελβετική πλευρά, η συνάντηση της Παρασκευής στη Γενεύη παραμένει στον προγραμματισμό και αναμένεται να αποτελέσει το επόμενο βήμα στη διαδικασία εφαρμογής της συμφωνίας και στην έναρξη των διαπραγματεύσεων για μια πιο ολοκληρωμένη διευθέτηση.

Σύμφωνα με το Associated Press, η συμφωνία βρίσκεται ήδη σε ισχύ μετά τις υπογραφές των προέδρων των ΗΠΑ και του Ιράν, ενώ η συνάντηση στη Γενεύη αναμένεται να επικεντρωθεί στις επόμενες διαπραγματεύσεις και στην εφαρμογή του μνημονίου.

Το μνημόνιο προβλέπει παύση των εχθροπραξιών και ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, Reuters, Associated Press και Al Jazeera