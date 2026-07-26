ΗΠΑ: Influencer δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της - Τον είχε κατηγορήσει για παιδοφιλία

Μια 43χρονη influencer σκοτώθηκε από τον εν διαστάσει σύζυγό της στην Οκλαχόμα, λιγότερο από δύο εβδομάδες αφότου τον κατονόμασε δημόσια ως παιδόφιλο σε βίντεο στο TikTok

Η Σάρα Γκίλσον βρέθηκε νεκρή το βράδυ της Πέμπτης σε σπίτι στην πόλη Κόλινσβιλ. Δίπλα της εντοπίστηκε νεκρός και ο σύζυγός της, Τζερεμάια Ντάφι, ο οποίος χρησιμοποιούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το όνομα Σον Ντάφι.

Οι αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για δολοφονία και αυτοκτονία, αν και η έρευνα συνεχίζεται. Και οι δύο έφεραν τραύματα από πυροβολισμό στο κεφάλι.

Λίγο πριν από το περιστατικό, η αστυνομία είχε λάβει κλήση στο 911, κατά την οποία ακούστηκε μια γυναίκα να φωνάζει και στη συνέχεια ένας πυροβολισμός. Λίγα λεπτά αργότερα, ο γιος της Γκίλσον τηλεφώνησε από γειτονικό σπίτι και ανέφερε ότι ο πατριός του είχε πυροβολήσει τη μητέρα του.

Περισσότερο από έναν μήνα νωρίτερα, στις 10 Ιουνίου, η Γκίλσον είχε εξασφαλίσει επείγουσα δικαστική εντολή προστασίας σε βάρος του Ντάφι. Η αστυνομία την είχε ενημερώσει ότι ο σύζυγός της κατηγορούνταν πως είχε αγγίξει ανάρμοστα ανήλικο κορίτσι, το οποίο προπονούσε σε ομάδα μπάσκετ.

Το δικαστήριο είχε διατάξει τον Ντάφι να παραμένει σε απόσταση τουλάχιστον 90 μέτρων από τη Γκίλσον και το σπίτι της. Οι αρχές ανέφεραν ότι εκείνος είχε εξαφανιστεί μετά την καταγγελία και δεν είχε εντοπιστεί μέχρι τη νύχτα της δολοφονίας.

Στις 11 Ιουλίου, η Γκίλσον δημοσίευσε στο TikTok βίντεο στο οποίο υποστήριζε ότι ο εν διαστάσει σύζυγός της ήταν παιδόφιλος. Ο λογαριασμός της είχε περισσότερους από 30.000 ακολούθους.

Οι καταγγελίες σε βάρος του συζύγου της

Η έρευνα σε βάρος του Ντάφι είχε αρχίσει στις 9 Ιουνίου, όταν ένα ανήλικο κορίτσι και ένας γονέας κατήγγειλαν στην αστυνομία ότι την είχε αγγίξει ανάρμοστα κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης σε δημοτικό σχολείο.

Ο Ντάφι ήταν προπονητής στην ομάδα μπάσκετ με την οποία ταξίδευε η ανήλικη. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας δεύτερος προπονητής αντιλήφθηκε το περιστατικό, παρενέβη αμέσως και ενημέρωσε τον γονέα της.

Οι αρχές ανέφεραν επίσης ότι παρόμοια συμπεριφορά απέναντι στο ίδιο κορίτσι φέρεται να είχε σημειωθεί επανειλημμένα, σε διαφορετικές πολιτείες και σε περιοχές που υπάγονται σε περισσότερες από μία αστυνομικές αρχές.

Επειδή ο Ντάφι ήταν μέλος της φυλής Όσεϊτζ και το καταγγελλόμενο περιστατικό συνέβη σε γη που υπάγεται στη δικαιοδοσία της, η υπόθεση διαβιβάστηκε στην ομοσπονδιακή εισαγγελία των ΗΠΑ για να εξεταστεί η άσκηση δίωξης για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου.

Μετά την καταγγελία, η τοπική αστυνομία ενημέρωσε τη Γκίλσον για τη δυνατότητα να ζητήσει επείγουσα δικαστική προστασία. Η σχετική εντολή εκδόθηκε την επόμενη ημέρα.

Ο ανήλικος γιος της, ο οποίος βρισκόταν στο σπίτι τη νύχτα του περιστατικού, τέθηκε προσωρινά υπό την προστασία των αρχών και στη συνέχεια παραδόθηκε σε άλλο γονέα που δεν εμπλεκόταν στην υπόθεση. Η Γκίλσον είχε επίσης μία κόρη.

Σε διαδικτυακή συγκέντρωση χρημάτων για τα παιδιά της, συγγενείς και φίλοι την περιέγραψαν ως αφοσιωμένη μητέρα, η οποία εργαζόταν για να τους εξασφαλίσει μια καλύτερη ζωή.

Με πληροφορίες από NBC News