ΗΠΑ: Ιδιοκτήτρια εστιατορίου που πρόσφερε δωρεάν γεύματα απέκτησε σπίτι αφού έγινε viral

Μια 86χρονη Βιετναμέζα ιδιοκτήτρια εστιατορίου στις ΗΠΑ, η γενναιοδωρία της οποίας συγκίνησε εκατομμύρια χρήστες του διαδικτύου, έλαβε με τη σειρά της ένα δώρο που της άλλαξε τη ζωή, αφού μια εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων που έγινε viral της εξασφάλισε ένα νέο σπίτι.

Η Lieng Le, ιδιοκτήτρια του Café Bích Nga στο Pinellas Park της Φλόριντα, έγινε viral στο διαδίκτυο, αφού ο 24χρονος δημιουργός περιεχομένου Julian Becerra δημοσίευσε ένα βίντεο που την έδειχνε να αρνείται να δεχτεί πληρωμή για ένα γεύμα στο εστιατόριό της, παρά το γεγονός ότι ο Becerra ήταν ο πρώτος πελάτης της επιχείρησης «εδώ και ώρες».

Στο βίντεο, η Lieng φαίνεται να αρνείται το φιλοδώρημα από τον Becerra, ο οποίος δίνει θετική κριτική για το φαγητό.

«Πόσο ΤΡΕΛΟ θα ήταν να επιστρέψω εδώ σε μια εβδομάδα και να το δω γεμάτο κόσμο. Ας το κάνουμε πραγματικότητα», έγραψε ο Becerra στη λεζάντα της ανάρτησης.

Σπίτι απέκτησε η ιδιοκτήτρια εστιατορίου μετά από viral εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων στις ΗΠΑ

Λίγες μέρες αργότερα, στα σχόλια ενός βίντεο που ακολούθησε σχετικά με το εστιατόριο, ο Becerra έγραψε ότι «μόλις έμαθε ότι η κυρία Lieng ήταν άστεγη όλο αυτό το διάστημα» και ότι κοιμόταν τη νύχτα σε μια πτυσσόμενη καρέκλα στο φουαγιέ του εστιατορίου της, αφού δούλευε πολλές ώρες κάθε μέρα.

Ο Becerra έγραψε ότι είχε ξεκινήσει μια εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων «για να τη βοηθήσει», ενθαρρύνοντας τους άλλους να μοιραστούν την ανάρτηση και να συνεισφέρουν.

Μέσα σε 24 ώρες, η εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων είχε φτάσει σχεδόν τα 127.000 δολάρια, σύμφωνα με τον Becerra. Μερικές εβδομάδες αργότερα, η εκστρατεία είχε ξεπεράσει τα 200.000 δολάρια.

Την 1η Ιουνίου, με τη βοήθεια ορισμένων τοπικών μη κερδοσκοπικών οργανώσεων και επιχειρήσεων, ο Becerra μπόρεσε να παραδώσει στην Lieng μια επιταγή με τα χρήματα, καθώς και ένα πλήρως επιπλωμένο σπίτι, λίγα λεπτά μακριά από το Café Bích Nga.

Ο Becerra ανακοίνωσε το ορόσημο αυτό σε μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την ίδια μέρα.

«Διαδίκτυο, τα καταφέραμε», έγραψε στη λεζάντα του Instagram. «Πριν από 4 εβδομάδες δημοσίευσα μια ανάρτηση για μια γυναίκα που ζούσε στο καφέ της χωρίς να έχει τίποτα στο όνομά της. Σήμερα, έχει ένα σπίτι».

«Ο κόσμος ανταποκρίθηκε και συγκέντρωσε αρκετά χρήματα ώστε η κυρία Lieng να μην χρειαστεί να ανησυχεί για κανέναν άλλο λογαριασμό για το υπόλοιπο της ζωής της», πρόσθεσε.

Μιλώντας στο ABC News για την έκπληξη, η Lieng ευχαρίστησε όσους την υποστήριξαν και της έκαναν δωρεές, λέγοντας ότι ήταν «ευτυχισμένη, πραγματικά ευτυχισμένη».

Η Lieng δήλωσε στο ABC News ότι ζούσε χωρίς σταθερή στέγη εδώ και χρόνια, αφού οι οικονομικές δυσκολίες που προκλήθηκαν από την πανδημία του COVID-19 την έκαναν να δυσκολεύεται να πληρώσει το ενοίκιο και άλλα είδη πρώτης ανάγκης.

«Δεν έχω λεφτά να πληρώσω τους λογαριασμούς, δεν έχω λεφτά για το ενοίκιο... δεν έχω λεφτά», είπε. «Δεν έχω λεφτά ούτε για να αγοράσω φαγητό».

Τώρα που έχει εγκατασταθεί στο νέο της σπίτι, η Lieng είπε ότι εξακολουθεί να είναι συγκινημένη από την υποστήριξη που έλαβε.

«Σας ευχαριστώ όλους», είπε. «Σας ευχαριστώ.»

Με πληροφορίες από ABC News