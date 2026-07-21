ΗΠΑ: Η τροπική καταιγίδα Bertha απειλεί πολιτείες στα νότια

Η τροπική καταιγίδα Bertha ενισχύθηκε στον Κόλπο του Μεξικού, ενώ κινούνταν αργά προς τη χερσόνησο Florida Panhandle και την πολιτεία της Αλαμπάμα στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, προκάλεσε την έκδοση προειδοποίησης για τροπική καταιγίδα και επιτήρησης για θαλάσσια πλημμυρική έξαρση (storm surge), σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.

Το πρωί της Τρίτης, η καταιγίδα βρισκόταν περίπου 177 χιλιόμετρα νότια της Πόλης του Παναμά (Panama City) στη Φλόριντα και 274 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Μόμπιλ στην Αλαμπάμα, όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ (NHC), με έδρα το Μαϊάμι. Κινούνταν προς τα βορειοδυτικά με ταχύτητα 8 χιλιομέτρων την ώρα, ενώ οι μέγιστοι σταθεροί άνεμοι έφθαναν τα 80 χιλιόμετρα την ώρα.

Η ταχύτητα των ανέμων αυξήθηκε κατά 16 χιλιόμετρα την ώρα από τη στιγμή που η Bertha σχηματίστηκε το βράδυ της Δευτέρας. Νωρίς το πρωί της Τρίτης βρισκόταν σε ισχύ προειδοποίηση για τροπική καταιγίδα, πράγμα που σημαίνει ότι αναμένονται αντίστοιχες καιρικές συνθήκες εντός 36 ωρών στις περιοχές που καλύπτει από τα σύνορα της Φλόριντα με την Αλαμπάμα έως τη γραμμή που χωρίζει τις ενορίες (parishes) Τζέφερσον και Πλακεμίνς στη Λουιζιάνα.

Παράλληλα, το NHC εξέδωσε επιτήρηση για θαλάσσια πλημμυρική έξαρση, η οποία υποδηλώνει πιθανή άνοδο της στάθμης της θάλασσας με κίνδυνο για τη ζωή, καθώς τα νερά ενδέχεται να κινηθούν προς την ξηρά εντός 48 ωρών. Η επιτήρηση αφορά την περιοχή από τα σύνορα Αλαμπάμας-Φλόριντα έως τις εκβολές του ποταμού Μισισιπή.

Hello Tropical Storm Bertha. Getting a little feisty here with ya temperamental self.



Not to shabby. For now. I think it’s lightly just going to pass us by. Stay tuned. pic.twitter.com/uBVK6iZWCo — Sassafrass84 (@Sassafrass_84) July 21, 2026

ΗΠΑ: Η Bertha είναι η δεύτερη τροπική καταιγίδα της φετινής περιόδου τυφώνων στον Ατλαντικό

Η Bertha είναι η δεύτερη τροπική καταιγίδα της φετινής περιόδου τυφώνων στον Ατλαντικό, μετά την τροπική καταιγίδα Arthur, η οποία προκάλεσε ισχυρές βροχοπτώσεις στις νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιούνιο.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η καταιγίδα αναμένεται να κινηθεί κοντά ή κατά μήκος των βόρειων ακτών του Κόλπου του Μεξικού, φέρνοντας έντονες βροχοπτώσεις στις παράκτιες περιοχές της Φλόριντα, της Αλαμπάμα, του Μισισιπή και της Λουιζιάνα, ενώ στη συνέχεια θα κινηθεί δυτικά προς το Τέξας.

Το NHC προειδοποίησε ότι σε τμήματα της Λουιζιάνα, της Αλαμπάμα και της Φλόριντα είναι πιθανές θαλάσσιες πλημμυρικές εξάρσεις ύψους έως και 1,2 μέτρων, οι οποίες ενδέχεται να απειλήσουν ανθρώπινες ζωές. Παράλληλα, η Bertha θα μπορούσε να προκαλέσει έναν ή δύο μεμονωμένους ανεμοστρόβιλους στην περιοχή Big Bend της Φλόριντα.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποίησαν επίσης για πιθανότητα αιφνίδιων πλημμυρών έως και την Παρασκευή κατά μήκος των ακτών από τη δυτική Φλόριντα έως το κεντρικό Τέξας. Το ύψος της βροχής ενδέχεται να φτάσει από 7 έως 12 εκατοστά στις ακτές της Λουιζιάνα, ενώ σε ορισμένες διάσπαρτες περιοχές τα ύψη βροχόπτωσης μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερα.

Tropical Storm Bertha is currently tracking slowly through the Gulf with sustained winds of 50 mph, prompting tropical storm and storm surge warnings from the Florida Panhandle to Louisiana. The system is expected to bring heavy rainfall, potential flash flooding, and dangerous… pic.twitter.com/eGgegLpWOj — The Weather Channel (@weatherchannel) July 21, 2026

ΗΠΑ: Η Πολιτική Προστασία στην Φλόριντα διένειμε άμμο στους κατοίκους περιοχών που κινδυνεύουν από πλημμύρες

Κόκκινες σημαίες είχαν αναρτηθεί στην παραλία του Orange Beach στην Αλαμπάμα, προειδοποιώντας τους λουόμενους για ισχυρό κυματισμό και επικίνδυνα θαλάσσια ρεύματα. Στην κομητεία Escambia της Φλόριντα, οι αρχές πολιτικής προστασίας διένειμαν άμμο στους κατοίκους περιοχών που κινδυνεύουν από πλημμύρες, ώστε να κατασκευάσουν σάκους άμμου (sandbags) για την προστασία των κατοικιών τους.

Την ίδια ώρα, στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, ο τυφώνας Fausto κινούνταν μακριά από τη χερσόνησο Μπάχα Καλιφόρνια του Μεξικού, χωρίς να αποτελεί απειλή για την ξηρά, σύμφωνα με το NHC.

Ο Fausto ενισχύθηκε σε τυφώνα το βράδυ της Δευτέρας. Το πρωί της Τρίτης βρισκόταν περίπου 1.191 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του νοτιότερου άκρου της χερσονήσου Μπάχα Καλιφόρνια, με μέγιστους σταθερούς ανέμους 129 χιλιομέτρων την ώρα, ενώ κινούνταν προς τα βορειοδυτικά με ταχύτητα 19 χιλιομέτρων την ώρα.

Οι προβλέψεις αναφέρουν ότι ο Fausto αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω την Τρίτη και την Τετάρτη. Δεν έχουν εκδοθεί παράκτιες προειδοποιήσεις ή επιτηρήσεις, ωστόσο ο κυματισμός που προκαλεί η καταιγίδα ενδέχεται να δημιουργήσει επικίνδυνες για τη ζωή συνθήκες έντονης θαλασσοταραχής και ισχυρών ρευμάτων έλξης (rip currents) στις ακτές της Μπάχα Καλιφόρνια, σύμφωνα με το NHC.

Με πληροφορίες από Guardian