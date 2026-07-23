ΗΠΑ: «Η Τουρκία δεν πληροί ακόμη τις προϋποθέσεις του νόμου για ενδεχόμενη παραλαβή των F-35»

Η Τουρκία «δεν πληροί ακόμη τις προϋποθέσεις του νόμου για ενδεχόμενη παραλαβή των F-35», σύμφωνα με νέα τοποθέτηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ειδικότερα, σε επίσημη απάντηση προς το Κογκρέσο, η ομοσπονδιακή εκτελεστική υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών εξήγησε ότι η αμερικανική πολιτική για την πιθανότητα μεταφοράς μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία παραμένει αμετάβλητη και πως η Άγκυρα δεν έχει πληροί μέχρι και σήμερα τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία των ΗΠΑ.

Η θέση αυτή διατυπώνεται σε επιστολή του Γραφείου Νομοθετικών Υποθέσεων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ προς τον Δημοκρατικό βουλευτή Γουέσλι Μπελ, η οποία εστάλη μετά από σχετικό αίτημά του προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, τις κυρώσεις CAATSA, το πρόγραμμα των F-35 και τις σχέσεις της Τουρκίας με τη Χαμάς.

Σύμφωνα με την επιστολή, ο Λευκός Οίκος ζήτησε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να απαντήσει εκ μέρους του προέδρου.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών υπενθύμισε ότι η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών εξακολουθεί να διέπεται από το άρθρο 231 του νόμου CAATSA (Νόμος για την Αντιμετώπιση των Αντιπάλων της Αμερικής Μέσω Κυρώσεων) και το άρθρο 1245 του Νόμου περί Εξουσιοδότησης Εθνικής Άμυνας για το οικονομικό έτος 2020.

ΗΠΑ: Η Άγκυρα πρέπει να συμμορφωθεί πλήρως με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για τα F-35

Παράλληλα, τονίζεται, ότι πριν μπορέσει να γίνει εφικτή οποιαδήποτε μεταφορά F-35 στην Τουρκία, η Άγκυρα θα πρέπει να συμμορφωθεί πλήρως με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Αυτό, εξήγησε στη συνέχεια, προϋποθέτει ότι η Τουρκία δεν θα κατέχει πλέον το αντιαεροπορικό σύστημα S-400 ούτε τον συναφή εξοπλισμό του, θα παράσχει διαβεβαιώσεις ότι δεν θα το αποκτήσει ξανά στο μέλλον και θα εκπληρώσει τις υπόλοιπες απαιτήσεις πιστοποίησης που προβλέπει η νομοθεσία. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επανέλαβε, ότι οι προϋποθέσεις αυτές δεν έχουν ακόμη εκπληρωθεί και την ίδια ώρα, υπογραμμίζει, πως οποιαδήποτε διαδικασία επίλυσης του ζητήματος των S-400 θα πρέπει να είναι διαφανής, σύννομη και συμβατή με τα συμφέροντα της εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αναφέρεται επίσης ότι, μετά την πρόσφατη συνάντηση του προέδρου Τραμπ με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με την Τουρκία για την επίλυση του ζητήματος των S-400 και ταυτόχρονα, θα επιχειρούν την ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Στην επιστολή τέλος, γίνεται αναφορά και στη Χαμάς, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να τονίζουν ότι εξακολουθούν να διατηρούν ανησυχίες για τις σχέσεις της Τουρκίας με την οργάνωση.

Παρόλα αυτά, αναγνωρίζει ότι η Άγκυρα συνέβαλε στην προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου για τη Γάζα, αξιοποιώντας τις επαφές της με την πολιτική ηγεσία της Χαμάς για την αποδοχή της πρώτης φάσης της κατάπαυσης του πυρός.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ