ΗΠΑ: Η τελευταία προσπάθεια να περιοριστεί ο Τραμπ όσον αφορά το Ιράν καταψηφίστηκε στη Βουλή

Η τελευταία ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων με στόχο να εμποδίσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να προβεί σε περαιτέρω στρατιωτικές ενέργειες κατά του Ιράν απέτυχε οριακά την Πέμπτη, καθώς ο πόλεμος πλησιάζει τον τρίτο μήνα και η διέξοδος παραμένει αβέβαιη.

Το ψήφισμα για τις πολεμικές εξουσίες, που κατατέθηκε από τον Δημοκρατικό βουλευτή Γκρέγκορι Μικς της Νέας Υόρκης, απορρίφθηκε με 213 ψήφους έναντι 214, με μία ψήφο «παρών».

Ένας Ρεπουμπλικανός ψήφισε μαζί με σχεδόν όλους τους Δημοκρατικούς, αλλά έλειπαν μερικές ψήφοι για να συγκεντρωθεί η απαραίτητη υποστήριξη για την έγκρισή του.

Πρόκειται για την τελευταία δοκιμασία της υποστήριξης του Κογκρέσου στον πόλεμο, για τον οποίο ο Τραμπ ισχυρίζεται εδώ και εβδομάδες ότι θα τελειώσει «σύντομα».

Αναγκαίος ο περιορισμός των εξουσιών του Τραμπ

Οι Δημοκρατικοί τόσο στη Βουλή όσο και στη Γερουσία τόνισαν την ανανεωμένη επείγουσα ανάγκη να περιοριστεί η εξουσία του προέδρου όσον αφορά το Ιράν, αφού απείλησε την περασμένη εβδομάδα να εξαλείψει έναν «ολόκληρο πολιτισμό», εκτός αν το καθεστώς συμφωνούσε να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, ένα κρίσιμο κανάλι για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου. Έκτοτε, οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν κατέρρευσαν στο Πακιστάν εν μέσω μιας εύθραυστης εκεχειρίας δύο εβδομάδων και οι ΗΠΑ επέβαλαν αποκλεισμό στα πλοία που χρησιμοποιούν ιρανικούς λιμένες.

Το επεισόδιο της περασμένης εβδομάδας, κατά το οποίο ο Τραμπ απείλησε να επιτεθεί στις υποδομές πολιτικών στόχων του Ιράν, προκάλεσε ανησυχία σε ορισμένους Ρεπουμπλικάνους, αλλά δεν επηρέασε ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο ψήφισαν σχετικά με την εξουσία του προέδρου σε θέματα πολεμικών εξουσιών. Μια πρόταση που υπέβαλαν οι Δημοκρατικοί στη Γερουσία επίσης απορρίφθηκε στην ψηφοφορία της Τρίτης, με μόνο έναν Ρεπουμπλικανό να την υποστηρίζει.

Οι Δημοκρατικοί της Βουλής προσπάθησαν να περάσουν το μέτρο του Μικς την περασμένη εβδομάδα με ομόφωνη συναίνεση κατά τη διάρκεια μιας σύντομης τυπικής συνεδρίασης, αλλά δεν τους επιτράπηκε καν να το υποβάλουν, καθώς ο προεδρεύων Ρεπουμπλικανός έκλεισε γρήγορα τη συνεδρίαση.

Το ψήφισμα του Μικς θα είχε δώσει εντολή στον πρόεδρο να αποσύρει τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις από τις εχθροπραξίες εναντίον του Ιράν, εκτός αν αυτό εγκριθεί ρητά από το Κογκρέσο.

Η ψηφοφορία

Τρεις Δημοκρατικοί που ψήφισαν κατά της τελευταίας πρότασης για τις εξουσίες πολέμου στις αρχές Μαρτίου — οι βουλευτές Χένρι Κουέγιαρ από το Τέξας, Γκρεγκ Λάντσμαν από το Οχάιο και Χουάν Βαργάς — υποστήριξαν την προσπάθεια της Πέμπτης να περιοριστεί ο Τραμπ όσον αφορά το Ιράν.

«Το κόστος της αδράνειας ήταν πάρα πολύ υψηλό για να γίνει ανεκτό. Αλλά τώρα είναι ώρα να τελειώσει», δήλωσε ο Γκρεγκ Λάντσμαν σε ανακοίνωση τον περασμένο μήνα, ανακοινώνοντας την αλλαγή της στάσης του.

Ο Κουέγιαρ δήλωσε ότι η αλλαγή στάσης του δεν αποτελεί επίπληξη, αλλά «επιβεβαίωση του συνταγματικού ρόλου του Κογκρέσου». Ωστόσο, απέδωσε επίσης την απόφασή του στην έλλειψη σαφούς στρατηγικής εξόδου και απαντήσεων από την κυβέρνηση σχετικά με τους στόχους της.

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάσσι από το Κεντάκι ψήφισε επίσης υπέρ, ενώ ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Γουόρεν Ντέιβιντσον από το Οχάιο ψήφισε «παρών». Ο Μάσσι και ο Ντέιβιντσον ήταν οι μόνοι δύο Ρεπουμπλικανοί της Βουλής που διαφώνησαν με τον Τραμπ στην ψηφοφορία του Μαρτίου.

Ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί έχουν δηλώσει ότι ενδέχεται να αλλάξουν την ψήφο τους εάν ο πόλεμος συνεχιστεί πέραν της νόμιμης προθεσμίας των 60 ημερών, η οποία λήγει την 1η Μαΐου. Το Ψήφισμα για τις Πολεμικές Εξουσίες του 1973 — το οποίο ψήφισε το Κογκρέσο ως απάντηση στον πόλεμο του Βιετνάμ, προκειμένου να ελέγξει την εξουσία του προέδρου να εμπλέκεται σε ένοπλες συγκρούσεις χωρίς τη συγκατάθεση του νομοθετικού σώματος — περιορίζει κάθε μη εξουσιοδοτημένη εμπλοκή σε 60 ημέρες. Ωστόσο, ο νόμος αυτός θεωρείται ευρέως αντισυνταγματικός από προέδρους και των δύο κομμάτων.

Με πληροφορίες από CBS News