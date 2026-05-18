ΗΠΑ: Η στιγμή της σύγκρουσης δύο μαχητικών στον αέρα - Ξέσπασε πυρκαγιά και αποκλείστηκε βάση

Δύο μαχητικά αεροσκάφη στις ΗΠΑ συγκρούστηκαν στον αέρα.

Τα τέσσερα μέλη του πληρώματος βρίσκονται «σε σταθερή κατάσταση» μετά τη σύγκρουση των δύο μαχητικών αεροσκαφών στον αέρα κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στις ΗΠΑ, αναφέρουν αξιωματούχοι.

Πρόκειται για όλο το πλήρωμα των αεροσκαφών EA18-G του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, τα οποία πραγματοποιούσαν εναέρια επίδειξη όταν συνετρίβησαν, δήλωσε στο BBC εκπρόσωπος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν τραυματίστηκαν.

Το περιστατικό συνέβη χθες, Κυριακή, κατά τη διάρκεια της δεύτερης και τελευταίας ημέρας της αεροπορικής επίδειξης Gunfighter Skies, 3,2 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της αεροπορικής βάσης Mountain Home του Άινταχο.

Στη συνέχεια, ξέσπασε πυρκαγιά και η βάση αποκλείστηκε για λίγο, ενώ η υπόλοιπη αεροπορική επίδειξη ακυρώθηκε και διεξάγεται έρευνα.

«Το πλήρωμα που συμμετείχε, βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση», αναφέρθηκε από την αεροπορική βάση Mountain Air Force σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή.

«Ευχαριστούμε όλους τους καλεσμένους μας για την υπομονή και τη συμπόνια τους, που μας επέτρεψαν να ανταποκριθούμε γρήγορα και με ασφάλεια στο περιστατικό», ανέφερε η δήλωση.

Ο εκπρόσωπος του Πολεμικού Ναυτικού δήλωσε ότι τα μέλη του πληρώματος ελέγχονται από ιατρικό προσωπικό.

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ αναφέρει ότι κάθε ένα από αυτά τα αεροσκάφη κόστισε περίπου 67 εκατομμύρια δολάρια (50,3 εκατομμύρια λίρες).

Ο Kim Sykes της Silver Wings of Idaho, που βοήθησε στην οργάνωση της αεροπορικής επίδειξης, δήλωσε σε τοπικό συνεργάτη του CBS ότι κανείς στην στρατιωτική βάση δεν τραυματίστηκε.

Η αεροπορική επίδειξη Gunfighter Skies πραγματοποιήθηκε τελευταία φορά το 2018, όταν ένας πιλότος ανεμόπτερου σκοτώθηκε.

Με πληροφορίες από BBC