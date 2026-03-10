ΗΠΑ: Η πολιτεία Ουαϊόμινγκ απαγορεύει τις αμβλώσεις αφού «εντοπίζεται καρδιακός παλμός» στο έμβρυο

Ο κυβερνήτης της αμερικανικής πολιτείας Ουαϊόμινγκ, Μαρκ Γκόρντον, επικύρωσε τη Δευτέρα ένα νέο νομοσχέδιο που απαγορεύει τις αμβλώσεις μετά τον εντοπισμό καρδιακού παλμού στο έμβρυο, συνήθως γύρω στην έκτη εβδομάδα της κύησης, όταν πολλές γυναίκες δεν έχουν ακόμη συνειδητοποιήσει ότι είναι έγκυες.

Στον λογαριασμό του στο X, ο Γκόρντον έγραψε ότι με την επικύρωση του νόμου «επανέλαβα την πεποίθησή μου ότι η ζωή είναι ιερή» και τόνισε ότι στηρίζει την προσπάθεια προστασίας της ζωής των αγέννητων παιδιών.

Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο, οι αμβλώσεις επιτρέπονται μόνο σε περιπτώσεις ιατρικής έκτακτης ανάγκης, όταν δηλαδή κινδυνεύει η ζωή της μητέρας ή η συνέχιση της κύησης θα προκαλέσει σοβαρές ή μη αναστρέψιμες βλάβες. Δεν προβλέπονται εξαιρέσεις για βιασμό ή αιμομιξία.

Όποιος παραβιάσει τον νόμο, ακόμη και κατά λάθος, μπορεί να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως πέντε ετών ή/και πρόστιμο έως 10.000 δολάρια.

Η Τζούλι Μπέρκχαρτ, πρόεδρος της μοναδικής κλινικής στην πολιτεία που διενεργεί αμβλώσεις, της Wellspring Health Access, δήλωσε ότι η απαγόρευση θίγει τη συνταγματική ελευθερία των κατοίκων να παίρνουν αποφάσεις για την υγεία τους και θέτει σε κίνδυνο την ευημερία των κοινοτήτων.

Το Oυαϊόμινγκ είναι η πέμπτη πολιτεία των ΗΠΑ που υιοθετεί νόμο για τις αμβλώσεις μετά τον εντοπισμό καρδιακού παλμού, μετά τη Φλόριντα, τη Τζόρτζια, την Άιοβα και τη Νότια Καρολίνα. Άλλες δεκατρείς πολιτείες έχουν επίσης περιορισμούς σε διαφορετικά στάδια της κύησης, με ορισμένες εξαιρέσεις.

Πριν από αυτή την αλλαγή, οι αμβλώσεις στο Oυαϊόμινγκ επιτρέπονταν μέχρι το σημείο που το έμβρυο θα μπορούσε να επιβιώσει εκτός μήτρας, περίπου στις 24-26 εβδομάδες κύησης.

Με πληροφορίες από ABC News