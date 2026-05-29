ΗΠΑ: Η Παμ Μπόντι κατέθεσε ενώπιον επιτροπής της Βουλής σχετικά με την υπόθεση Έπσταϊν

Η πρώην υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησης Τραμπ, Παμ Μπόντι, κατάθεσε σήμερα σε Επιτροπή του Κογκρέσου για την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν.

Η κατάθεσή της αφορούσε τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την υπόθεση, με φόντο τις συνεχείς κατηγορίες περί έλλειψης διαφάνειας εκ μέρους του Λευκού Οίκου. Η Παμ Μπόντι μίλησε σε επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων, κεκλεισμένων των θυρών.

Οι Δημοκρατικοί, καθώς και θύματα του καταδικασμένου για σεξουαλικά αδικήματα χρηματιστή ζητούσαν να γίνει δημόσια ακρόαση.

Η αντιπαράθεση σχετικά με τη δημοσιοποίηση των εγγράφων της υπόθεσης Έπσταϊν ακολουθεί τον Τραμπ από την έναρξη της δεύτερης θητείας του. Το υπουργείο Δικαιοσύνης διαβεβαίωσε ότι έδωσε στη δημοσιότητα όλα τα έγγραφα που ήταν νομικά υποχρεωμένο να δημοσιοποιήσει.

Τι δήλωσε η πρώην υπουργός Δικαιοσύνης

Στην εναρκτήρια δήλωσή της, την οποία εξασφάλισε η εφημερίδα Guardian, η Μπόντι υπερασπίστηκε το έργο του υπουργείου υπό τη δική της ηγεσία, αναφέροντας: «Επιδείξαμε μια άνευ προηγουμένου δέσμευση για διαφάνεια κατά την αναζήτηση, τη συλλογή και την εξέταση των φακέλων Έπσταϊν από το υπουργείο».

«Πρόκειται για μια εξαιρετικά περίπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία», ανέφερε η Μπόντι στις δηλώσεις της. «Από ό,τι γνωρίζω, το υπουργείο παρέδωσε όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του Νόμου για τη Διαφάνεια των Φακέλων Έπσταϊν».

«Ως επικεφαλής ενός μεγάλου υπουργείου με ευρείες αρμοδιότητες, δεν ηγήθηκα κάθε πτυχής αυτής της προσπάθειας ούτε διεξήγαγα η ίδια την εξέταση των εγγράφων», πρόσθεσε, αναφέροντας ότι «ανέθεσε την εποπτεία αυτής της διαδικασίας στον αναπληρωτή γενικό εισαγγελέα Τοντ Μπλανς».

«Η ομάδα των επαγγελματιών που εξέτασε όλο το υλικό που συλλέξαμε με διαβεβαίωσε ότι τα μόνα στοιχεία που δεν παραδόθηκαν ήταν είτε άσχετα, είτε καλυπτόμενα από το απόρρητο, είτε διπλότυπα», είπε.

Κατά την εναρκτήρια δήλωσή της, η Μπόντι παραδέχτηκε ότι «υπήρξαν λάθη κατά την επεξεργασία των εγγράφων», αλλά ανέφερε ότι «από την πρώτη μέρα αυτής της διαδικασίας, το υπουργείο μας έχει δεσμευτεί για λογοδοσία και διαφάνεια».

«Η θέση μας ήταν πάντα ότι το υπουργείο είναι έτοιμο να εξετάσει οποιαδήποτε πιθανά στοιχεία εγκληματικής δραστηριότητας που σχετίζονται με τον Έπσταϊν και τους συνεργάτες του και θα προχωρήσει στις κατάλληλες ερευνητικές ή διωκτικές ενέργειες όποτε το επιβάλλουν τα γεγονότα και ο νόμος».

Former Attorney General Pam Bondi arrived on Capitol Hill on Friday to testify before a House committee about her handling of the Jeffrey Epstein files.



She faced more than a year of criticism for her handling of the Department of Justice's Epstein probe, and the rollout of… pic.twitter.com/oRywTTfrWO — CBS News (@CBSNews) May 29, 2026

«Το συμπέρασμα είναι: η δικαιοσύνη και η διαφάνεια σε αυτό το θέμα έχουν επιτευχθεί υπό την καθοδήγηση του προέδρου Τραμπ και της κυβέρνησής του», κατέληξε.

Η επιτροπή ανακοίνωσε στα τέλη Απριλίου ότι η Μπόντι θα εμφανιζόταν ενώπιον της επιτροπής στο πλαίσιο της έρευνάς της για τον Έπσταϊν.

Η εμπλοκή της Παμ Μπόντι στην υπόθεση του Έπσταϊν

«Φτάνουν τα ψέματα, φτάνουν οι προσπάθειες απόκρυψης. Είναι καιρός η Παμ Μπόντι να απαντήσει στις ερωτήσεις μας» ανέφερε πριν από την κατάθεση της πρώην υπουργού ο Δημοκρατικός βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία, που είναι μέλος της ερευνητικής Επιτροπής.

Η Παμ Μπόντι αναδείχθηκε σε κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης, αφού μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά της, το 2025, ανακοίνωσε ότι η υποτιθέμενη λίστα των πελατών του Έπσταϊν «ήταν στο γραφείο της» και περίμενε την έγκριση για να τη δημοσιεύσει. Στη συνέχεια ωστόσο, το υπουργείο και το FBI είπαν δεν υπάρχει τέτοια λίστα και δεν σκόπευαν να δώσουν στη δημοσιότητα άλλες πληροφορίες.

Ο Τραμπ απέλυσε την Μπόντι τον Απρίλιο, σε μια περίοδο που εμφανιζόταν ενοχλημένος από την αδυναμία της υπουργού να ασκήσει διώξεις στους πολιτικούς αντιπάλους του, σύμφωνα με πολλά μέσα ενημέρωσης.

Θύματα του Τζέφρι Έπσταϊν είχαν συγκεντρωθεί έξω από την αίθουσα όπου κατέθετε η Μπόντι και καλούσαν την πρώην υπουργό να μιλήσει δημοσίως και ενόρκως.

Μόνο η απομαγνητοφώνηση των ερωταπαντήσεων θα δοθεί στη δημοσιότητα.

Με πληροφορίες από Guardian και AFP