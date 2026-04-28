ΗΠΑ: Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών διέταξε επανεξέταση των αδειών μετάδοσης του ABC

Οι ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ διέταξαν την Τρίτη την επανεξέταση όλων των αδειών μετάδοσης που κατέχει το ABC, μια ασυνήθιστη κίνηση με σκοπό να ασκηθεί πίεση σε ένα μεγάλο τηλεοπτικό δίκτυο, του οποίου το πρόγραμμα έχει συχνά προκαλέσει την οργή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η υπηρεσία που επιβλέπει την επανεξέταση, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC), ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση ότι η επανεξέταση σχετίζεται με έρευνα για τις πολιτικές του ABC για τη διαφορετικότητα και την ένταξη. Ωστόσο, η κίνηση αυτή ήρθε εν μέσω μιας διαμάχης αυτή την εβδομάδα μεταξύ του Τραμπ και του παρουσιαστή της βραδινής εκπομπής του δικτύου, Τζίμι Κίμελ, η οποία ώθησε τον πρόεδρο να απαιτήσει από το ABC να απολύσει τον Κίμελ.

Η ενέργεια της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (F.C.C.) αντιπροσώπευε μια κλιμάκωση εκ μέρους της κυβέρνησης Τραμπ και του προέδρου για την τιμωρία μεγάλων μέσων ενημέρωσης λόγω της κάλυψής τους. Ο Τραμπ έχει προσωπικά μηνύσει αρκετούς ειδησεογραφικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της εφημερίδας The New York Times, ενώ το Πεντάγωνο έχει προσπαθήσει να περιορίσει δραστικά την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης.

Μία πρωτοφανής επανεξέταση αδειών για το ABC

Ο πρόεδρος της F.C.C., Μπρένταν Καρ, έχει απειλήσει επανειλημμένα να λάβει μέτρα εναντίον των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης των πολύτιμων αδειών λειτουργίας τους. Η ενέργεια της υπηρεσίας του την Τρίτη ήταν το πρώτο άμεσο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Είναι εξαιρετικά δύσκολο για την κυβέρνηση να αφαιρέσει τα δικαιώματα μετάδοσης από τους σταθμούς, διότι πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει πειστικά ότι οι σταθμοί παρουσίαζαν συστηματική παραβίαση κανονισμών. Ακόμη και αν η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) αποφασίσει τελικά να εμποδίσει την ανανέωση των αδειών των σταθμών του ABC, το δίκτυο θα έχει άφθονες δυνατότητες προσφυγής στα δικαστήρια. Και θα μπορεί να συνεχίσει να μεταδίδει ενόσω εξελίσσεται η διαμάχη.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν έχει διατάξει ποτέ στο παρελθόν μια τόσο εκτεταμένη επανεξέταση των αδειών ενός μεγάλου τηλεοπτικού δικτύου, οι οποίες επιτρέπουν στις εταιρείες να εκπέμπουν σε τοπικές αγορές. Συνολικά, το ABC κατέχει οκτώ από τους περισσότερους από 200 τοπικούς σταθμούς που μεταδίδουν τα προγράμματά του σε όλη τη χώρα, σε ζωτικές αγορές όπως η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες και η Φιλαδέλφεια.

Ωστόσο, η κίνηση αυτή ουσιαστικά εγγυάται μήνες, αν όχι χρόνια, νομικών διαμαχών που θα εμπλέξουν το δίκτυο σε έναν δαπανηρό και μακροχρόνιο πόλεμο με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

«Ένα μήνυμα προς όλα τα άλλα δίκτυα»

Δικηγόροι που ειδικεύονται στα μέσα ενημέρωσης και υποστηρικτές της ελευθερίας του λόγου καταδίκασαν την ενέργεια αυτή και δεσμεύτηκαν να την αμφισβητήσουν δικαστικά.

«Πρόκειται για την πιο ακραία ενέργεια που έχω δει ποτέ την F.C.C. να λαμβάνει εναντίον ενός ραδιοτηλεοπτικού φορέα για ασήμαντους λόγους», δήλωσε η Τζίτζι Σον, ανώτερη υπάλληλος της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Ομπάμα. «Είναι ένα μήνυμα προς όλα τα άλλα δίκτυα: 'Προσέξτε, μπορεί να είστε τα επόμενα'».

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο της F.C.C., το ABC δεν θα χρειαζόταν να υποβάλει αίτηση για ανανέωση οποιασδήποτε από τις άδειες των σταθμών του — οι οποίες έχουν οκταετή διάρκεια — μέχρι το 2028, καθώς ο Τραμπ θα έφτανε στο τέλος της θητείας του.

Ωστόσο, μια διάταξη του νόμου που σπάνια χρησιμοποιείται, επιτρέπει στην F.C.C. να υποχρεώσει τους σταθμούς να υποβάλουν αίτηση για ανανέωση των αδειών τους ανά πάσα στιγμή, ανοίγοντας το δρόμο για πρόωρη άρνηση ανανέωσης.

Με πληροφορίες από New York Times