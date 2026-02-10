ΗΠΑ: Η Νέα Υόρκη διεκδικεί δικαιώματα για τις αγαπημένες, αλλά παράνομες «γάτες των μίνι μάρκετ»

Ο Σίμπα αποτελεί μία από τις χιλιάδες γάτες που ζουν στα μίνι μάρκετ της Νέας Υόρκης, γνωστά ως «bodegas» — ακόμα κι αν η παρουσία τους είναι παράνομη.

Οι λεγόμενες γάτες των bodegas αποτελούν επίσης ένα πολιτιστικό στοιχείο για τους Νεοϋορκέζους, μερικοί από τους οποίους πιέζουν τώρα για την κατοχύρωση των νομικών δικαιωμάτων των μικρών βοηθών των καταστημάτων.

Οι γάτες στα καταστήματα της Νέας Υόρκης

«Ο Σίμπα είναι πολύ σημαντικός για εμάς, γιατί κρατάει το μαγαζί καθαρό από ποντίκια», είπε ο Όστιν Μορένο, ιδιοκτήτης καταστήματος στο Μανχάταν, μιώντας στο AFP.

Ο γάτος, όπως είναι φυσικό, βοηθά επίσης να προσελκύσει πελάτες.

«Οι άνθρωποι, πολύ συχνά, έρχονται να ρωτήσουν, πώς τον λένε. Τις προάλλες, μερικές κοπέλες τον είδαν για πρώτη φορά και τώρα έρχονται κάθε μέρα», είπε ο Μορένο.

Περίπου το ένα τρίτο των 10.000 περίπου μίνι μάρκετ της πόλης πιστεύεται ότι έχουν μια γάτα, παρά το γεγονός ότι υπόκεινται σε πρόστιμα 200-350 δολαρίων για τη διατήρηση ζώων σε κατάστημα που πωλεί τρόφιμα, σύμφωνα με τον Νταν Ριμάδα, ιδρυτή του «Bodega Cats of New York».

Ο Ριμάδα φωτογραφίζει τις γάτες για τους ακόλουθους του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πέρυσι ξεκίνησε μια εκστρατεία για τη νομιμοποίηση των γατών των καταστημάτων, η οποία συγκέντρωσε σχεδόν 14.000 υπογραφές.

«Αυτές οι γάτες είναι μέρος του ιστού της Νέας Υόρκης και αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να αναφερθεί», είπε.

Η άλλη πλευρά του ζητήματος

Εμπνευσμένος από την αίτηση του Ριμάδα, ο Κιθ Πάουερς, μέλος του δημοτικού συμβουλίου της Νέας Υόρκης, πρότεινε ένα μέτρο για την προστασία των ιδιοκτητών των γατών των μίνι μάρκετ από κυρώσεις.

Η νομοθεσία του θα παρέχει επίσης δωρεάν εμβολιασμούς και υπηρεσίες στείρωσης για τις γάτες.

Ωστόσο, τα καταφύγια ζώων και οι οργανώσεις για τα δικαιώματα των ζώων υποστηρίζουν ότι αυτό δεν αρκεί.

Ενώ ο Σίμπα μπορεί να κοιμάται στη γωνία του καταστήματος με τροφή σε απόσταση αναπνοής, πολλές από τις άλλες γάτες είναι κλειδωμένες σε υπόγεια, στερούνται τροφής ή κατάλληλης φροντίδας και εγκαταλείπονται όταν γερνούν ή αρρωσταίνουν.

Η Μπέκι Γουίσντομ, που διασώζει γάτες στη Νέα Υόρκη, προειδοποίησε ότι η άρση της απειλής των προστίμων θα μπορούσε να αφαιρέσει το «μέσο πίεσης» που ενθαρρύνει τους ιδιοκτήτες να φροντίζουν καλύτερα τα ζώα.

Επίσης, αντιτίθεται στη χορήγηση δημόσιων κονδυλίων σε ιδιοκτήτες επιχειρήσεων αντί σε οικογένειες χαμηλού εισοδήματος που θέλουν να στειρώσουν τις γάτες τους.

Το τελευταίο είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στη Νέα Υόρκη, όπου ο πληθυσμός των αδέσποτων γατών εκτιμάται σε περίπου μισό εκατομμύριο.

Αναγκαία τα πιο στοχευμένα μέτρα

Ανεξάρτητα από την απόφαση της πόλης, η πολιτεία της Νέας Υόρκης έχει την αρμοδιότητα για τους επιχειρηματικούς κανόνες, δήλωσε η Αλί Τέιλορ, πρόεδρος της οργάνωσης Voters for Animal Rights.

Η Τέιλορ ανέφερε ότι υποστηρίζει μια άλλη πρωτοβουλία που προτείνει η Λίντα Ρόζενθαλ, μέλος της πολιτειακής συνέλευσης και εξέχουσα υποστηρίκτρια της προστασίας των ζώων, η οποία προτείνει να επιτρέπεται η παρουσία γατών σε μαγαζιά υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Αυτές θα περιλαμβάνουν επισκέψεις στον κτηνίατρο, υποχρεωτική στείρωση και τη διασφάλιση ότι οι γάτες έχουν επαρκή τροφή, νερό και ένα ασφαλές μέρος για να κοιμούνται.

Πέρα από την συγκεκριμένη περίπτωση των γατών των μίνι μάρκετ, η Τέιλορ πιέζει για μια πιο ριζική αναθεώρηση της προστασίας των ζώων στη Νέα Υόρκη.

«Αντί να επικεντρωνόμαστε σε μια υποομάδα γατών, χρειαζόμαστε την πόλη να κάνει σοβαρές επενδύσεις, δηλαδή δεκάδες εκατομμύρια δολάρια ετησίως σε δωρεάν ή χαμηλού κόστους στείρωση και κτηνιατρική περίθαλψη», είπε.

Με πληροφορίες από RTL Today και AFP