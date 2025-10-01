ΗΠΑ: Η Λίσα Κουκ παραμένει στη Fed - Το θέμα της απόλυσής της θα εξεταστεί τον Ιανουάριο

Η Λίσα Κουκ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), την απομάκρυνση της οποίας επιδιώκει ο Ντόναλντ Τραμπ, θα διατηρήσει προς το παρόν τη θέση της, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε σήμερα το αίτημα να εξεταστεί επειγόντως η υπόθεση.

Το Δικαστήριο, όπου οι συντηρητικοί δικαστές έχουν την πλειοψηφία, ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει τα επιχειρήματα των δύο πλευρών τον Ιανουάριο του 2026.

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι έχει το δικαίωμα να παύσει άμεσα τη διοικήτρια (Λίσα Κουκ), κατηγορώντας την ότι είχε καταθέσει παραπλανητικά στοιχεία σε τράπεζες όταν ζήτησε προσωπικό στεγαστικό δάνειο, πριν τον διορισμό της στη Fed. Συγκεκριμένα, φέρεται να είχε δηλώσει ως κύρια κατοικία της δύο διαφορετικά ακίνητα σε διαφορετικές Πολιτείες.

Η Λίσα Κουκ, η πρώτη Αφροαμερικανή που ανέλαβε αυτή τη θέση κατόπιν διορισμού του πρώην Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν, προσέφυγε αμέσως στη Δικαιοσύνη για να υπερασπιστεί τη θητεία της. Ο Λευκός Οίκος στη συνέχεια επιχείρησε να την εμποδίσει να συμμετάσχει στη συνεδρίαση της Fed στα μέσα Σεπτεμβρίου, όπου ελήφθη η απόφαση για μείωση των επιτοκίων κατά 0,25%. Η Κουκ συγκαταλεγόταν σε όσους ψήφισαν υπέρ.

Ο Τραμπ εδώ και μήνες ασκεί πιέσεις για δραστικές μειώσεις στα επιτόκια.

Η υπόθεση της Κουκ θέτει στο προσκήνιο το ευρύτερο ζήτημα των ορίων της προεδρικής εξουσίας απέναντι σε έναν θεσμό που λειτουργεί θεσμικά ανεξάρτητα από τον Λευκό Οίκο. Ο Νόμος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve Act), που θεσπίστηκε το 1913, προβλέπει ότι ένας πρόεδρος μπορεί να απομακρύνει μέλος του Δ.Σ. μόνο για «βάσιμο λόγο», χωρίς όμως να ορίζει με σαφήνεια τι συνιστά τέτοιο λόγο.

Η υπεράσπιση της Κουκ θεωρεί ότι οι κατηγορίες γύρω από τα στεγαστικά δάνειά της αποτελούν πρόσχημα ώστε να αντικατασταθεί από πρόσωπο πιο κοντά στον Τραμπ.

Παράλληλα, ομάδα 18 πρώην αξιωματούχων —μεταξύ αυτών πρώην υπουργοί Οικονομικών και στελέχη της Fed που υπηρέτησαν υπό προέδρους και των δύο κομμάτων— κάλεσαν το Ανώτατο Δικαστήριο να εμποδίσει την απόλυσή της. Στην ομάδα συγκαταλέγονται και οι τρεις πρώην πρόεδροι της Fed, Τζάνετ Γέλεν, Μπεν Μπερνάνκι και Άλαν Γκρίνσπαν, οι οποίοι σε κοινή επιστολή τους τόνισαν ότι μια τέτοια κίνηση θα έθετε σε κίνδυνο την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας και θα έπληττε την εμπιστοσύνη της κοινωνίας στον θεσμό.