ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ προτείνει τη σύναψη συμφωνητικών εμπιστευτικότητας για τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει ένα συμφωνητικό εμπιστευτικότητας που θα ισχύει σε ολόκληρο το κρατικό μηχανισμό και θα απαγορεύει στους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους να κοινοποιούν ένα ευρύ φάσμα «εμπιστευτικών κυβερνητικών πληροφοριών».

Η πληροφορία προέρχεται από ένα σχέδιο ανακοίνωσης που δημοσιεύθηκε την Τρίτη στο Ομοσπονδιακό Μητρώο από το Γραφείο Διαχείρισης Προσωπικού (OPM) των ΗΠΑ.

Το σχέδιο ανακοίνωσης, το οποίο θα δημοσιευθεί την Τετάρτη και θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση για 30 ημέρες, χρησιμοποιεί έναν ευρύ ορισμό των εμπιστευτικών πληροφοριών, που υπερβαίνει τις τυπικές κατηγορίες «απόρρητων» και «μη απόρρητων» πληροφοριών.

Το σχέδιο απαγορεύει στους υπαλλήλους να μοιράζονται «μη δημόσιες, εμπιστευτικές ή αποκλειστικές πληροφορίες» ή «οποιοδήποτε ευαίσθητο, μη αποφασισμένο ή συμβουλευτικό υλικό που δεν είναι επί του παρόντος διαθέσιμο στο κοινό και δεν πρέπει να αποκαλυφθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία».

Οι υπηρεσίες μπορούν να αποφασίσουν αν θα υιοθετήσουν το συμφωνητικό εμπιστευτικότητας, σύμφωνα με το σχέδιο.

Τι οδήγησε την κυβέρνηση Τραμπ στην απόφαση για τα συμφωνητικά εμπιστευτικότητας

Στο σχέδιο ανακοίνωσης, το OPM ανέφερε μια σειρά από διαρροές υψηλού προφίλ, συμπεριλαμβανομένων «μη εξουσιοδοτημένων αποκαλύψεων» προς τις εφημερίδες New York Times και The Washington Post σχετικά με την αμερικανική επιδρομή στη Βενεζουέλα τον Ιανουάριο, κατά την οποία συνελήφθη ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο. Ανέφερε ότι οι διαρροές «έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή μελών των ενόπλων δυνάμεων, οδηγώντας τα ειδησεογραφικά πρακτορεία να καθυστερήσουν τη «δημοσίευση όσων γνώριζαν, προκειμένου να αποφύγουν να θέσουν σε κίνδυνο τις αμερικανικές δυνάμεις».

Το OPM δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα για σχόλιο.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει συμφωνητικά εμπιστευτικότητας στις πρόσφατες προσπάθειές της να διατηρήσει αυστηρό έλεγχο σε ορισμένες πληροφορίες.

Το Πεντάγωνο επέβαλε συμφωνητικά εμπιστευτικότητας και τυχαίους ελέγχους με ανιχνευτές ψεύδους, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας να εξαλείψει τις διαρροές και όσους θεωρούνται ανεπαρκώς πιστοί. Το υπουργείο Υποθέσεων Βετεράνων απαίτησε επίσης πέρυσι από τους υπαλλήλους που εργάζονταν σε σχέδια απολύσεων να υπογράψουν συμφωνίες, κρατώντας μεγάλο μέρος του προσωπικού του στο σκοτάδι σχετικά με τα σχέδια μαζικών απολύσεων, τα οποία αργότερα ακυρώθηκαν.

Υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη χρήση συμφωνιών μη αποκάλυψης πληροφοριών στην κυβέρνηση. Σύμφωνα με έναν ομοσπονδιακό νόμο που προστατεύει τους πληροφοριοδότες, αυτές οι συμφωνίες δεν μπορούν να περιορίσουν τη δυνατότητα ενός δημόσιου υπαλλήλου να αποκαλύψει σπατάλη, απάτη και κατάχρηση.

Με πληροφορίες από Washington Post