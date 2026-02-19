ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ επεκτείνει τις εξουσίες της ICE για τη σύλληψη μεταναστών

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δώσει στους υπαλλήλους της υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) ευρύτερες εξουσίες για να κρατούν υπό κράτηση νόμιμους μετανάστες που περιμένουν πράσινη κάρτα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα υποβληθούν σε «επανέλεγχο», σύμφωνα με ένα κυβερνητικό υπόμνημα.

Η απόφαση αυτή αποτελεί μία προφανή επέκταση της ευρείας κλίμακας καταστολής του προέδρου κατά της νόμιμης και παράνομης μετανάστευσης.

Τι προβλέπει το νέο υπόμνημα για τους μετανάστες και την ICE

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, σε ένα υπόμνημα με ημερομηνία 18 Φεβρουαρίου που υποβλήθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο, δήλωσε ότι οι πρόσφυγες πρέπει να επιστρέψουν στην κράτηση της κυβέρνησης για «επιθεώρηση και εξέταση» ένα χρόνο μετά την είσοδό τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Αυτή η απαίτηση κράτησης και επιθεώρησης διασφαλίζει ότι οι πρόσφυγες επανεξετάζονται μετά από ένα έτος, ευθυγραμμίζει την εξέταση μετά την είσοδο με εκείνη που εφαρμόζεται σε άλλους αιτούντες είσοδο και προάγει τη δημόσια ασφάλεια», ανέφερε το υπουργείο στο υπόμνημα.

Σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία, οι πρόσφυγες πρέπει να υποβάλουν αίτηση για νόμιμο καθεστώς μόνιμου κατοίκου ένα έτος μετά την άφιξή τους στη χώρα. Το νέο υπόμνημα εξουσιοδοτεί τις μεταναστευτικές αρχές να κρατούν υπό κράτηση άτομα για τη διάρκεια της διαδικασίας επανελέγχου.

Η νέα πολιτική αποτελεί αλλαγή σε σχέση με το προηγούμενο υπόμνημα του 2010, το οποίο ανέφερε ότι η μη απόκτηση νόμιμου καθεστώτος μόνιμου κατοίκου δεν αποτελούσε «βάση» για την απομάκρυνση από τη χώρα και δεν ήταν «κατάλληλη βάση» για κράτηση.

Η απόφαση προκάλεσε κριτική από ομάδες υπεράσπισης των προσφύγων.

Η σκληρή στάση της κυβέρνησης Τραμπ

Ο πρόεδρος της AfghanEvac, Σον ΒανΝτάιβερ, χαρακτήρισε την οδηγία «απερίσκεπτη ανατροπή μιας μακροχρόνιας πολιτικής» και δήλωσε ότι «παραβιάζει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων που οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχτηκαν νόμιμα και υποσχέθηκαν να προστατεύσουν».

Η HIAS, πρώην Hebrew Immigrant Aid Society, δήλωσε ότι «η κίνηση αυτή θα προκαλέσει σοβαρή βλάβη σε χιλιάδες ανθρώπους που έγιναν δεκτοί στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τη φυγή τους από τη βία και τις διώξεις».

Υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, ο αριθμός των ατόμων που βρίσκονται υπό κράτηση από την ICE έφτασε τους 68.000 αυτό το μήνα, σημειώνοντας αύξηση περίπου 75% από την ανάληψη των καθηκόντων του πέρυσι.

Η σκληρή μεταναστευτική ατζέντα του Τραμπ ήταν ένα ισχυρό θέμα της προεκλογικής του εκστρατείας που τον βοήθησε να κερδίσει τις εκλογές του 2024.

Τον Ιανουάριο, ένας αμερικανός δικαστής μπλόκαρε προσωρινά μια πρόσφατα ανακοινωμένη πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ που στοχεύει τους περίπου 5.600 νόμιμους πρόσφυγες στη Μινεσότα που περιμένουν πράσινη κάρτα.

Σε γραπτή απόφασή του, ο ομοσπονδιακός δικαστής Τζον Τούνχαϊμ στη Μινεάπολη δήλωσε ότι οι ομοσπονδιακοί πράκτορες πιθανώς παραβίασαν πολλαπλούς ομοσπονδιακούς νόμους συλλαμβάνοντας ορισμένους από αυτούς τους μετανάστες για να τους υποβάλουν σε επιπλέον έλεγχο.

Με πληροφορίες από Reuters