ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ ακυρώνει πάνω από 6.000 φοιτητικές βίζες 

Οι αμερικανικές αρχές έχουν ακυρώσει περισσότερες από 6.000 φοιτητικές βίζες, έπειτα από την αυστηροποίηση των κανόνων εισόδου που επέβαλε η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο -όπως διακηρύσσει- την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και του «αντισημιτισμού».

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο βασικός λόγος ακύρωσης ήταν η «υπέρβαση της επιτρεπόμενης διάρκειας παραμονής» και άλλες «παραβιάσεις της νομοθεσίας». Όπως διευκρίνισε, «η μεγάλη πλειονότητα» των φοιτητών κατηγορήθηκε για αδικήματα όπως «επιθέσεις», «οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ», «κλοπές» και «υποστήριξη της τρομοκρατίας».

Περίπου 4.000 από τις ακυρωθείσες θεωρήσεις συνδέονται άμεσα με παραβίαση του νόμου, τόνισε το ίδιο στέλεχος.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο προχώρησε στην ακύρωση βίζας σε φοιτητές που συμμετείχαν ή διοργάνωσαν κινητοποιήσεις κατά του πολέμου του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Ήδη από τον Μάρτιο είχε δηλώσει ότι προχωρεί καθημερινά σε ακυρώσεις θεωρήσεων, υπογραμμίζοντας μάλιστα πως για ξένους φοιτητές που διαδηλώνουν για το Παλαιστινιακό «κάθε φορά που βρίσκω κάποιον από αυτούς τους παλαβούς, θα του αφαιρώ τη βίζα».

Με εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε την πρώτη ημέρα της προεδρίας του, τον Ιανουάριο, ο Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε αυστηρότερους ελέγχους σε όσους εισέρχονται στις ΗΠΑ, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν έχουν «εχθρική στάση απέναντι στους πολίτες, τον πολιτισμό, την κυβέρνηση, τους θεσμούς ή τις ιδρυτικές αρχές» της χώρας.

Έκτοτε, η κυβέρνησή του έχει συγκρουστεί με πολλά πανεπιστήμια, ακυρώνοντας χιλιάδες βίζες και στοχοποιώντας κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα οποία θεωρεί ότι αντιτίθενται στα αμερικανικά συμφέροντα εξωτερικής πολιτικής.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ