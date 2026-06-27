ΗΠΑ: Η κυβέρνηση επέτρεψε στην Anthropic την κυκλοφορία μοντέλου ΑΙ μετά από ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ επέτρεψε στην Anthropic να κυκλοφορήσει το ισχυρό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Mythos σε επιλεγμένες εταιρείες και οργανισμούς, αναθεωρώντας τις απαιτήσεις αδειοδότησης μετά την επιβολή απαγόρευσης εξαγωγής νωρίτερα αυτό το μήνα, λόγω ανησυχιών για την εθνική ασφάλεια.

Από την απαγόρευση εξαγωγής που επιβλήθηκε νωρίτερα τον Ιούνιο, «η Anthropic συνεργάστηκε με την κυβέρνηση των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με τα Καλυπτόμενα Μοντέλα», έγραψε ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ στην εταιρεία σε επιστολή με ημερομηνία Παρασκευή.

Λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε αυτό το έργο, ο Λούτνικ έγραψε: «Έχω διαπιστώσει ότι έχουν τεθεί σε εφαρμογή τα κατάλληλα μέτρα προστασίας, ώστε να επιτραπεί σε ορισμένους αξιόπιστους συνεργάτες η πρόσβαση στο μοντέλο Claude Mythos 5».

Η επιστολή δεν περιλαμβάνει άδεια για την Anthropic να κυκλοφορήσει το Fable, μια λιγότερο ισχυρή έκδοση του Mythos.

Πράσινο φως από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για κυκλοφορία του «Mythos»

«Λάβαμε ειδοποίηση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ότι το Mythos 5, το ισχυρότερο μοντέλο μας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, μπορεί να διατεθεί εκ νέου σε μια μικρή ομάδα υπερασπιστών της κυβερνοασφάλειας και παρόχων υποδομών», ανέφερε η Anthropic σε δήλωσή της.

«Εργαζόμαστε για να παρέχουμε πρόσβαση στους εγκεκριμένους παρόχους και να αποκαταστήσουμε την πρόσβασή τους στο Mythos 5 το συντομότερο δυνατό. Είμαστε ικανοποιημένοι με αυτή την πρόοδο και συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με την κυβέρνηση για να επεκτείνουμε την πρόσβαση στο Mythos 5 και να καταστήσουμε το Fable 5 διαθέσιμο ξανά για γενική χρήση», πρόσθεσε η δήλωση.

Οι συζητήσεις μεταξύ της Anthropic και της κυβέρνησης αναμένεται να συνεχιστούν και το Σαββατοκύριακο, με στόχο την αποκατάσταση της πρόσβασης και στο Fable, όπως ανέφερε στο CNN πηγή που είναι ενήμερη για τις συζητήσεις.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Anthropic απενεργοποίησε την πρόσβαση των πελατών τόσο στο Mythos όσο και στο Fable, προκειμένου να συμμορφωθεί με την εντολή της αμερικανικής κυβέρνησης για αναστολή κάθε χρήσης από ξένους — συμπεριλαμβανομένων και των ίδιων των υπαλλήλων της Anthropic.

Η απαγόρευση εξαγωγής και οι επακόλουθες διαπραγματεύσεις με την Anthropic υπογράμμισαν την έλλειψη ενός συνεπούς ρυθμιστικού πλαισίου γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, ακόμη και καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία και οι ΗΠΑ προσπαθούν να διατηρήσουν το προβάδισμα έναντι παγκόσμιων ανταγωνιστών όπως η Κίνα.

Μέχρι πρόσφατα, η κυβέρνηση Τραμπ είχε υιοθετήσει μια σε μεγάλο βαθμό μη παρεμβατική προσέγγιση όσον αφορά τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης, επιδιώκοντας να διατηρήσει τις αμερικανικές εταιρείες μπροστά από τους κινεζικούς ανταγωνιστές τους ειδικότερα.

Ωστόσο, η πρόσφατη ενέργεια κατά της Anthropic, καθώς και το αίτημα προς την OpenAI να περιορίσει το δικό της νεότερο μοντέλο, έρχεται μετά από μήνες ανησυχίας των ειδικών ότι το Mythos θα μπορούσε να αποτελέσει κίνδυνο για την ασφάλεια, παρέχοντας σε χάκερ και άλλους κακόβουλους παράγοντες πρόσβαση σε τεχνητή νοημοσύνη ικανή να εντοπίζει και να εκμεταλλεύεται ευπάθειες με εξαιρετική ταχύτητα.

Η σχέση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης με την Anthropic, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης των ΗΠΑ, έχει αντιμετωπίσει και άλλα εμπόδια. Νωρίτερα φέτος, η κυβέρνηση την χαρακτήρισε ως «κίνδυνο για την αλυσίδα εφοδιασμού», τοποθετώντας την ουσιαστικά στη μαύρη λίστα, λόγω διαφωνίας σχετικά με τις στρατιωτικές χρήσεις των προϊόντων της Anthropic.

Η Anthropic άσκησε αγωγή για τον χαρακτηρισμό αυτό και έχει σημειώσει τουλάχιστον μία πρώιμη νίκη στην υπό εξέλιξη υπόθεση.

Με πληροφορίες από CNN