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ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο περιορίζει την εξουσία του Τραμπ απέναντι στο Ιράν

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για τον Αμερικανό πρόεδρο;

The LiFO team
The LiFO team
ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΚΟΓΚΡΕΣΟ ΙΡΑΝ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
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Η ελεγχόμενη από τους Ρεπουμπλικάνους, Γερουσία των ΗΠΑ ενέκρινε σήμερα ψήφισμα για τον τερματισμό των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν, εν μέσω των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.

Με 50 ψήφους υπέρ έναντι 48 κατά, η Γερουσία υιοθέτησε την πρόταση που είχε εγκριθεί στις αρχές του μήνα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αντανακλώντας την αυξανόμενη ανησυχία ακόμη ορισμένων Ρεπουμπλικάνων σχετικά με τη σύγκρουση που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί το δικαίωμα αρνησικυρίας. Για να ξεπεραστεί το προεδρικό βέτο θα απαιτείται σε αυτή την περίπτωση να διεξαχθούν νέες ψηφοφορίες και στα δυο σώματα του κοινοβουλίου, με απαραίτητη προϋπόθεση να εξασφαλιστούν πλειοψηφίες δύο τρίτων στο καθένα - κάτι αριθμητικά αδύνατον, με δεδομένη την τρέχουσα σύνθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας.

Τυπικά, δυνάμει του Συντάγματος των ΗΠΑ, μόνο το Κογκρέσο έχει τη δικαιοδοσία να κηρύξει πόλεμο, όμως ο κανόνας αυτός καταστρατηγείται επί δεκαετίες.

Μολονότι η αμερικανική νομοθεσία επιτρέπει ο πρόεδρος να διατάσσει εχθροπραξίες σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την αντιμετώπιση άμεσης απειλής, απαιτεί ταυτόχρονα να ζητήσει και να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο εντός 60 ημερών.

Στις αρχές Μαΐου, ο Ντόναλντ Τραμπ αψήφησε την προθεσμία αυτή, επιχειρηματολογώντας ότι ο πόλεμος, που ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς, τερματίστηκε με την εκεχειρία.

 
 
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