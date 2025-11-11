ΗΠΑ: Η Γερουσία εγκρίνει οριστικά την πρόταση για να τερματιστεί προσωρινά το shutdown

Η Γερουσία ενέκρινε αργά το βράδυ της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου, ένα πολυαναμενόμενο πακέτο χρηματοδότησης που θα τερματίσει το κυβερνητικό shutdown, φέρνοντας το Κογκρέσο ένα βήμα πιο κοντά στον τερματισμό του αδιεξόδου που έχει παραλύσει την Ουάσιγκτον για 41 ημέρες και έχει προκαλέσει χάος σε ολόκληρη τη χώρα.

Το νομοσχέδιο αναμένεται τώρα να σταλεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου θα μπορούσε να εγκριθεί ήδη από την Τετάρτη.

Η τελική ψήφιση του νομοσχεδίου στη Γερουσία θεωρούνταν σχεδόν δεδομένη, έπειτα από την επιτυχημένη ψηφοφορία της Κυριακής το βράδυ, όταν οκτώ Δημοκρατικοί γερουσιαστές το υποστήριξαν.

Πρόκειται για την παράταση του υπό εκτέλεση προϋπολογισμού (continuing resolution, CR) προκειμένου να τερματιστεί η δημοσιονομική παράλυση.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με 60 ψήφους υπέρ έναντι 40 κατά και σε αυτή τη - δεύτερη κατά σειρά - ψηφοφορία, κατόπιν συμβιβασμού του κόμματος του προέδρου

Ντόναλντ Τραμπ και μερικών γερουσιαστών της αντιπολίτευσης, που όμως προκαλεί οργή σε πολλούς δημοκρατικούς. Η τελική εκδοχή του νομοσχεδίου παρατείνει τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης έως τον Ιανουάριο του 2026. Περιλαμβάνει επίσης τρεις ετήσιους προϋπολογισμούς για διάφορες ομοσπονδιακές υπηρεσίες και προγράμματα, ενώ επαναφέρει στις θέσεις τους τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους που είχαν απολυθεί κατά τη διάρκεια της αναστολής.

Σε αντάλλαγμα για τις οκτώ ψήφους των Δημοκρατικών, οι Ρεπουμπλικανοί συμφώνησαν να διεξαχθεί έως τα μέσα Δεκεμβρίου, ψηφοφορία για την παράταση των φορολογικών πιστώσεων στην υγειονομική περίθαλψη, ζήτημα που αποτελεί βασική απαίτηση των Δημοκρατικών. Η συμφωνία προκάλεσε οργή σε μεγάλο μέρος της δημοκρατικής βάσης, που ήθελε το θέμα της υγείας να συμπεριληφθεί απευθείας στη συμφωνία.

Το νομοσχέδιο θα χρειαστεί ακόμη την έγκριση της Βουλής και την υπογραφή του προέδρου προτού λήξει επισήμως το shutdown. Ο πρόεδρος της Βουλής Μάικ Τζόνσον δήλωσε ότι τα μέλη πρέπει να αρχίσουν να επιστρέφουν στην Ουάσιγκτον «αμέσως», ενόψει της ψηφοφορίας αργότερα αυτή την εβδομάδα, ενώ ο Τιουν (Thune) εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο πρόεδρος θα υπογράψει το νομοσχέδιο.

Με πληροφορίες από CBS News