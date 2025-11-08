ΗΠΑ: Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου αποκάλεσε το BBC «μηχανή προπαγάνδας»

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου περιέγραψε το BBC ως «100% ψευδείς ειδήσεις» και «μηχανή προπαγάνδας», σε μια αιχμηρή συνέντευξη που δόθηκε έπειτα από κατηγορίες για μεροληψία εναντίον του βρετανικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα.

Η Κάρολαϊν Λέβιτ δήλωσε ότι το να παρακολουθεί δελτία του BBC κατά τη διάρκεια ταξιδιών της στο Ηνωμένο Βασίλειο «της χαλάει την ημέρα», λέγοντας πως οι φορολογούμενοι του Ηνωμένου Βασιλείου «αναγκάζονται να πληρώνουν για μια αριστερή μηχανή προπαγάνδας».

Τα σχόλιά της έγιναν αφού Βρετανοί βουλευτές ανέφεραν ότι το BBC «έχει σοβαρά ερωτήματα να απαντήσει» σχετικά με τον τρόπο που μοντάρισε μια ομιλία του Αμερικανού προέδρου σε ντοκιμαντέρ της εκπομπής «Panorama».

Ένα έγγραφο που διέρρευσε στην εφημερίδα The Telegraph υποστήριζε ότι ένα επεισόδιο του προγράμματος παραπλάνησε πλήρως το κοινό, συνδέοντας δύο διαφορετικά σημεία της ομιλίας του Τραμπ.

Το επεισόδιο έδειχνε τον Τραμπ να λέει ότι θα πορευόταν με τους υποστηρικτές του προς το Καπιτώλιο, καλώντας τους να «παλέψουν λυσσαλέα» (“fight like hell”). Ωστόσο, παραλείφθηκε ένα τμήμα της ομιλίας όπου ο Τραμπ ζητούσε από το πλήθος «να ακουστεί ειρηνικά και πατριωτικά».

«Μου χαλάει την ημέρα να ακούω τα ψέματά τους»

Σε συνέντευξή της στην Telegraph, η Λέβιτ δήλωσε: «Αυτό το εσκεμμένα παραπλανητικό και επιλεκτικά μονταρισμένο βίντεο του BBC αποτελεί ακόμη μια απόδειξη ότι είναι εντελώς, 100% fake news, που δεν αξίζουν πλέον τον χρόνο των υπέροχων πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου.»

Και πρόσθεσε: «Κάθε φορά που ταξιδεύω στο Ηνωμένο Βασίλειο με τον Πρόεδρο Τραμπ και είμαι αναγκασμένη να βλέπω το BBC στα ξενοδοχεία, μου χαλάει η μέρα να ακούω την ξεκάθαρη προπαγάνδα και τα ψέματά τους για τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και όλα όσα κάνει για να κάνει την Αμερική καλύτερη και τον κόσμο πιο ασφαλή.»

Η εφημερίδα ανέφερε ότι το ρεπορτάζ της βασίζεται σε υπόμνημα που συνέταξε ο Μάικλ Πρέσκοτ, πρώην σύμβουλος της Επιτροπής Κατευθυντήριων Γραμμών και Προτύπων του BBC. Ο Πρέσκοτ αποχώρησε από τον ρόλο του νωρίτερα φέτος και δεν έχει σχολιάσει το έγγραφο, το οποίο φέρεται να διέρρευσε από ανώνυμο πληροφοριοδότη.

Στο απόσπασμα που δημοσίευσε η Telegraph αναφερόταν: «Ήταν εντελώς παραπλανητικό το ότι έγινε το συγκεκριμένο μοντάζ στην εκπομπή Panorama. Το γεγονός ότι ο Τραμπ δεν κάλεσε ρητά τους υποστηρικτές του να πολεμήσουν στο Καπιτώλιο ήταν ένας από τους λόγους που δεν του απαγγέλθηκαν ομοσπονδιακές κατηγορίες για υποκίνηση σε ταραχές.»

Το υπόμνημα φέρεται επίσης να ανέφερε ότι ο Πρέσκοτ, σύμβουλος επικοινωνίας και πρώην πολιτικός δημοσιογράφος, είχε εκφράσει ανησυχίες για τον τρόπο που το BBC Arabic κάλυπτε τον πόλεμο στη Γάζα.

Σύμφωνα με την Telegraph, ο Πρέσκοτ ισχυρίστηκε ότι υπήρχαν «συστημικά προβλήματα» τα οποία η ανώτατη διοίκηση δεν αντιμετώπισε, σημειώνοντας ότι υπήρχαν «έντονες διαφορές» μεταξύ της κάλυψης του πολέμου στο BBC Arabic και στην κεντρική ιστοσελίδα του BBC.

Το 19σέλιδο έγγραφο φέρεται επίσης να επικρίνει την κάλυψη του BBC σε θέματα τρανς ταυτότητας, υποστηρίζοντας ότι ο οργανισμός έχει «παγιδευτεί από μια μικρή ομάδα εργαζομένων» που προωθεί τις θέσεις της οργάνωσης Stonewall για το φύλο.

Το υπόμνημα υποστήριζε ότι υπήρχε «σταθερή ροή μονόπλευρων ιστοριών» που εξυμνούσαν την τρανς εμπειρία, χωρίς «επαρκή ισορροπία ή αντικειμενικότητα».

Σε απάντηση, το BBC δήλωσε: «Αν και δεν σχολιάζουμε έγγραφα που έχουν διαρρεύσει, όταν το BBC λαμβάνει σχόλια ή παρατηρήσεις, τα εξετάζει σοβαρά και προσεκτικά. Ο Μάικλ Πρέσκοτ είναι πρώην σύμβουλος επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου διαφορετικές απόψεις και θέσεις για την κάλυψή μας συζητούνται και εξετάζονται τακτικά.»

Με πληροφορίες από Guardian